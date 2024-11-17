Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünya standartlarındayız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Prematüre Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde lider ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünya standartlarındayız
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Yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinde dünya standartlarının üzerinde başarı sağlandığını belirten Memişoğlu, 2023 yılında gerçekleşen 958 bin doğumdan 123 bininin prematüre olduğunu ve yüzde 95’lik prematüre yaşatma oranıyla öne çıktıklarını söyledi.

Sağlıkta şiddet olaylarına ve bazı etik dışı davranışlara da değinen Memişoğlu, yenidoğan servislerinde yaşanan üzücü olaylara ilişkin olarak, "Her meslek grubunda maalesef insani duygularından nasip almamış insanlar çıkabilir. Sağlık çalışanları arasında da bu çok az da olsa çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, yanlış insanları ayıklamak. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları olarak buna, 'yenidoğan çetesi' demiyoruz. Buna, 'insanlıktan nasibini almamış çeteler' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Memişoğlu, "Çünkü biz, sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden biriyiz. Bunu engelleyecek veya karalayacak hiçbir olaya tahammül gösteremeyiz" dedi.

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç da konuşmasında, prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için doktor, hemşire ve ailelerin iş birliğiyle çalıştığını ifade etti. Koç, "Hep beraber el birliğiyle çok daha küçük bebeklerin hayata tutunmaları için çalışacağız" diyerek prematüre doğumların yönetiminin önemine dikkat çekti.

Bakan Memişoğlu, etkinlikte ailelerle bir araya gelerek prematüre bebeklerle yakından ilgilendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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