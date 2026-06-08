Bakan Memişoğlu: Son bir yılda MHRS üzerinden 702 milyon randevu oluşturuldu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği Yıllık Toplantısı’na katılarak sağlık vizyonu ve yeni dönem projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda tıp ve sağlık bilimlerinde yaşanan dönüşümün insan yaşam kalitesini artırmak için değerli fırsatlar sunduğunu belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bu fırsatların kullanım standartlarına değindi.Teknolojik ilerlemelerin kanıta dayalı bir çerçevede değerlendirilmesinin zorunluluk olduğunu ifade eden Memişoğlu, “Ancak her yeni teknolojiyi erişilebilirlik, etkililik, hasta değeri, hakkaniyet ve sistem sürdürülebilirliği gibi temel unsurlar çerçevesinde ele almak gerekir. Bu anlayış, sağlıkta attığımız her adımda kanıta dayalı ve adil karar alma süreçlerini daha da önemli hâle getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

GÜNDE MİLYONLARCA KESİNTİSİZ HİZMET

Türkiye'nin güncel sağlık kapasitesini istatistiklerle ortaya koyan Bakan Memişoğlu, ülke genelinde 271 bine ulaşan toplam yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk nitelikli insan kaynağı ile vatandaşlara her gün milyonlarca sağlık hizmetinin kesintisiz sunulduğunu bildirdi. Dijitalleşme süreçlerinin hasta takibindeki ve hastane işleyişindeki rolüne vurgu yapan Memişoğlu, güncel rakamları şu sözlerle anlattı: “Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki bugün Türkiye, güçlü ve örnek gösterilen sağlık altyapılarından birine sahiptir. e-Nabız ile hastalarımızın geçmiş tıbbi öyküsünden tetkik sonuçlarına kadar sağlık verilerini güvenli ve entegre biçimde yönetiyoruz. Gelişmiş Merkezi Hekim Randevu Sistemimizle 79 farklı branşta hekim ve sağlık tesisi randevu süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütüyoruz. Sadece geride bıraktığımız son bir yılda MHRS üzerinden 702 milyonun üzerinde randevu işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir.”

HASTALANMADAN ÖNCE KORUMA DÖNEMİ BAŞLADI

Tedavi hizmetlerinin yanı sıra önleyici tıbbi müdahalelerin de genişletildiğini aktaran Memişoğlu; kanser taramalarından kronik hastalık takibine, sigara bırakma hizmetlerinden sağlıklı beslenme danışmanlığına, gebe okullarından ruh sağlığı hizmetlerine kadar geniş bir alanda ücretsiz hizmet verdiklerini kaydetti. Bu hizmetlerin temel felsefesini açıklayan Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda ‘Koruyan Sağlık’ anlayışını sistemimizin merkezine aldık. Aile hekimliği sistemimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve birinci basamak sağlık hizmetlerimizle vatandaşlarımızın sağlığını hastalanmadan önce korumayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki teşhis süreçlerinde ileri teknoloji kullanımı resmen başladı. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamındaki mamografi taramalarında yerli yapay zekâ sistemi olan METRA Projesi uygulamaya alınırken, yapay zekâ tabanlı radyoloji destek sistemi RADİS de tüm fonksiyonlarıyla faaliyete geçirildi. Yeni döneme ait kurumsal hazırlıkları ve mali güvence adımlarını duyuran Bakan Memişoğlu, “Kapsayıcı Genel Sağlık Sigortası sistemimizle vatandaşlarımızın yenilikçi tedavilere erişimini güvence altına alırken kaynaklarımızı rasyonel kullanmak adına sağlık teknolojileri değerlendirme mekanizmalarımızı uluslararası standartlarda daha da kurumsallaştırıyoruz. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında Ulusal Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Strateji Belgesi’ni hazırladık.” ifadelerini kullandı.

Kamu-özel sektör iş birliğini desteklemeye ve yenilikçi tedavilere erişimi artırmaya yönelik atılan adımları duyuran Memişoğlu, TÜSEB'in başlattığı “Geri Ödeme Modelleri Proje Çağrısı” ile sistemin sürdürülebilirliğini koruyan modeller geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Memişoğlu, ulusal standartların belirlenmesi için yürütülen çalışmalara da değinerek “Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkiye Değer Seti’ni oluşturuyoruz.” dedi.

2 YILDA 5 BİN 800 PROJE BAŞVURUSU

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel yapıtaşlarından olan “Üreten Sağlık” modeliyle bilgiyi ürüne dönüştüren ve teknolojisini geliştiren yeni bir ekosistem inşa ediliyor. Bu yapının işleyişini anlatan Memişoğlu, fikirlerin finansmanla, araştırmaların ise sanayiyle buluşturulduğu merkez olarak TÜSEB'i işaret etti. İnovasyon altyapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Sağlık Bakanlığımızın inovasyon gücü TÜSEB bünyesinde; fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Sadece 2 yıl içinde toplam 5 bin 800 yenilikçi proje başvurusu aldık. Bilim insanlarının, sağlık çalışanlarının ve ‘Yeni bir fikrim var.’ diyen herkesin önerisine değer veriyor, bunları insanlığın sağlığına fayda sağlayacak somut ürünlere dönüştürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli aşı, ilaç, molekül, tanı kiti ve tıbbi cihaz üretiminde kaydettiği ilerlemeler sahada somut sonuçlar vermeye başladı. Hastanelerde kullanıma sunulan donanımları ve klinik aşamadaki projeleri sıralayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, tıbbi teknoloji üretiminde gelinen noktayı “Kalp-akciğer makinemizi, mobil röntgen ve solunum cihazlarımızı, OED cihazlarımızı ve ventilatörlerimizi hizmete sunduk. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zekâ destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazına ilişkin klinik araştırmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Hastabaşı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Kısa süre önce yerli renkli doppler ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim aşamasına geçtik. Mikrodalga Meme Kanseri Tarama ve Teşhis Sistemi’nde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. Bugün Türkiye, hematolojik kanserlerde kişiselleştirilmiş tedavinin en ileri örneklerinden biri olan CAR-T hücre tedavisini tamamen yerli imkânlarla geliştiren ve başarıyla uygulayan nadir ülkelerden biridir. Tüm bu teknolojik ve bilimsel birikimi yalnızca ulusal bir başarı olarak değil, küresel sağlık sistemine katkı sunacak stratejik bir kapasite olarak görüyoruz.” ifadeleriyle anlattı.

SAĞLIK TURİZMİ VE GİRİŞİMCİLERE ÇAĞRI

Türkiye'nin edindiği sağlık tecrübelerinin "Health Türkiye" markası altında uluslararası arenaya taşınacağı belirtildi. Yeni ortaklıklara ve projelere hazır olduklarını ifade eden Memişoğlu, “Evrensel kardeşlik hukukuyla, insanlığın ortak yararı adına ‘Sağlıkta Dönüşüm’ tecrübemizi, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzu, şehir hastaneleri modelimizi, aile hekimliği sistemimizi, sağlık teknolojileri üretim kapasitemizi uluslararası iş birlikleriyle paylaşmaya, ortak projeler geliştirmeye hazırız.” dedi.

Yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi için üretim kapasitesi olan girişimcilere ve araştırmacılara seslenen Bakan Memişoğlu, "uretensaglik.gov.tr" adresi üzerinden açık bir davette bulunarak konuşmasını şöyle tamamladı: “Gelin, yenilikçi fikirleri ortak akılla olgunlaştıralım ve insanlığın iyiliği için geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte geliştirelim.”