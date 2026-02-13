Bakan Memişoğlu'ndan Ramazan öncesi sigarayı bırakma çağrısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında Zonguldak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Zonguldak Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Memişoğlu, kentin ziyaret ettikleri 68'inci il olduğunu belirtti.

Zonguldak'ın "emeğin başkenti" olduğunu hatırlatan Bakan Memişoğlu, madencilerin deprem felaketindeki özverili çalışmalarına değindi. Memişoğlu, "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı kapsamında Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün altmış sekizinci ilimiz olan emeğin şehri, Karadeniz'in incisi Zonguldak'tayız. Biliyorsunuz Zonguldak madencisiyle, Türkiye'ye enerji veren ve büyük hizmetler sunan bir şehir. Özellikle madenci kardeşlerimize ben milletim adına teşekkür ediyorum. Depremde de bildiğiniz gibi büyük özveriyle insanların hayatlarını kurtaran bütün madene emek veren geçmişte emek veren, günümüzde emek veren bütün herkes ben buradan şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURU İKİ KAT ARTTI

Sağlık hizmetlerinde gelinen noktayı değerlendiren Memişoğlu, hastalanmadan sağlıklı kalmanın önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı liderliğinde dünyaya örnek bir sağlık hizmeti sunulduğunu ancak asıl hedefin sağlıklı kalmak olduğunu belirten Bakan, "Biz özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki biz her ne kadar sağlıkta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunuyorsak da önemli olan sağlıklı kalmak. Yani bağımlılık gibi yeme alışkanlıklarımız gibi hareketsizlik gibi maalesef kilo gibi kötü alışkanlıklarımıza sağlıklı kalmayı engelleyecek hususlardan uzak durmamız lazım. Bu konuda da özellikle sigarayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama şunu da gördük. Şu anda geçen seneye göre sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranlarımız iki kat artmış durumda. Bu da insanımızın sigarayla mücadelede bize destek verdiğini gösteriyor" dedi.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde sigara kullanıcılarına çağrıda bulunan Bakan Memişoğlu, bu dönemin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Memişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Özellikle şimdiden önümüzdeki hafta ulaşacağımız Ramazan ayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hazır Ramazan ayımız geldi. İnsanlarımız oruç tutacak. Bu nefsin esasında terbiyesi. Sigara içen arkadaşlarımız Ramazan'ı fırsat bilsinler ve sigarayı sağlıkçıların yardımıyla bıraksınlar. Çünkü bedenlerine, sağlıklarına zarar, etraflarına zarar. Onun için biz gönüllülük esası sigaranın bırakılmasını öncelik veriyoruz. Bunun yanında Zonguldak'ta da özellikle merkezde sağlıklı hayat merkezimizin planlamasını yapacağız. En kısa zamanda da Zonguldak merkezimize de sağlıklı hayat merkezlerini kazandıracağız."

ZONGULDAK'A YENİ SAĞLIK YATIRIMLARI

Zonguldak'taki sağlık yatırımlarına ilişkin verileri paylaşan Bakan Memişoğlu, son 22 yılda kente 7'si hastane olmak üzere toplam 31 sağlık tesisi kazandırıldığını açıkladı. Alaplı Devlet Hastanesi'nin birkaç hafta içinde yeni binası ve yatak kapasitesiyle hizmete gireceğini duyuran Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün burada vekillerimiz valimizle beraber sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. Zonguldak'a daha iyi sağlık hizmeti nasıl ulaştırırız, daha iyisini nasıl yaparız diye planlamalar istişare yapacağız. Son 22 yılda toplam 7'si hastane olmak üzere 31 sağlık tesisi inşa etmişiz Zonguldak'ta. Bugün Alaplı Devlet Hastanemizi de artık birkaç hafta içinde yeni yataklarıyla, yeni binasıyla hizmet olarak sunacağız. Bu konuda özellikle Zonguldak'taki Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni binasıyla beraber oradaki eski kullandığımız hastaneyle ilgili planlama yapacağız. Bunun yanında özellikle bölgeyi ilgilendiren Bartın, Karabük ve Zonguldak'a aynı zamanda da bölgeye hizmet edecek bir sağlık planlamasıyla ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz."