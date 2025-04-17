Bakanlık çok sayıda markayı ifşa etti: Gıdalarda skandal içerikler!
Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Nisan 2025 tarihli yeni ifşa listesinde birçok markaya ait gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yayımlanan listede, zeytinyağı, sucuk, kıyma, peynir ve tereyağı gibi sık tüketilen ürünlerin yer aldığı görüldü. Gıdalar, “aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” ve “temel özelliği etkileyen içerik eksikliği” başlıkları altında sınıflandırıldı.
Tereyağından beyaz peynire, taze kaşardan pide harcına kadar birçok ürün incelendi. Kimi kıyma ve sucuk ürünlerinde kanatlı eti tespit edilirken, bazı zeytinyağı ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi.
Bazı ürünlerde beklenmeyen içeriklere de rastlandı. Örneğin, bir firmanın pide harcında kalp dokusu bulundu. Başka bir markaya ait kıymada da kanatlı eti eklendiği tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin bu ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı ve güncel ifşa listesini kamuoyuyla paylaştı.