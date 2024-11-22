Bakanlık ifşa etti: Bu gıda firmaları sağlığınızla oynuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. İşte o güncel liste...

Mert Sagit Mert Sagit
Bakanlık ifşa etti: Bu gıda firmaları sağlığınızla oynuyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeyi güncelledi.

Yapılan açıklamaya göre, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün” sayısı 151’e, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürün sayısı ise 762’ye ulaştı.

Listeye eklenen ürünler arasında kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı eti tespiti gibi ciddi uygunsuzlukların yanı sıra taklit-tağşiş yöntemleriyle üretilmiş ürünler ve bitkisel yağ hileleri gibi sorunlar yer alıyor. İşte o liste...

Bakanlık ifşa etti: Bu gıda firmaları sağlığınızla oynuyor - Resim : 1

Listeye yapılan eklemeye göre, çiğ börek harcına kanatlı eti ve sakatat (taşlık) katıldığı, zeytinyağına düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı tespit edilirken, parça ette tek tırnaklı eti, kaşar peyniri ve ayranda mantar önleyici madde natamisin bulundu.

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Kaynak: TRT Haber

gıda güvenliği tarım ve orman bakanlığı
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