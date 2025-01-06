Bakanlık ifşa etti: Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıdalarla ilgili listesini güncelledi ve 4 yeni ürün ekledi. Denetimler sonucunda, kıymada kanatlı et ve köftede ise tek tırnaklı et bulundu.

Mert Sagit Mert Sagit
Bakanlık ifşa etti: Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri?
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Bakanlık, sağlık açısından tehlike oluşturabilecek bozulmuş ve değiştirilmiş ürünleri içeren listeyi kendi internet sitesinde yayımladı.

Bu güncellemeyle birlikte, taklit-tağşiş yapılan gıda ürünlerinin sayısı 3 artarak 180'e yükseldi.

Son yapılan denetimlerde, Antalya'da bir firmanın kıymasındaki kanatlı et ve köftesindeki tek tırnaklı et tespit edildi. Ayrıca, Sivas'ta bir süt ürünleri firmasının peynirinde natamisin bulunurken, İstanbul'daki Bolld Extra markalı üründe ise ilaç etken maddesi belirlendi.

İşte bakanlığı ifşa ettiği firmalar:

Bakanlık ifşa etti: Kıymada ve köftede tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri? - Resim : 1

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kıyma tarım ve orman bakanlığı
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