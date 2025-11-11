Bakanlık ifşa etti: O çay markasında yasa dışı madde kullanıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin güncel listesini yayımladı. İstanbul merkezli bir firmaya ait çaylarda gıda boyası tespit edildi. Aynı listede yer alan bir macun ürününde ise ilaç etken maddesi bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden ve insan sağlığını riske atan ürünlerle ilgili yeni denetim sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.
Bakanlığın laboratuvar analizleri sonucunda, bazı ürünlerde mevzuata aykırı maddeler tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, İstanbul merkezli Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait iki farklı çay ürününde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.
Buna göre, “Öz Akçay Altın” marka Yaprak Siyah Çay ve “Öz Akçay” marka Filiz Siyah Çay laboratuvar testlerinde uygunsuz bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, analiz sonuçlarının ardından bu ürünleri taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine dahil etti.
Listede yer alan bir diğer dikkat çekici ürün ise “Jetplus Maximum Performance” marka macun oldu.
Bakanlık, yapılan analizlerde ürünün içeriğinde ilaç etken maddesi tespit edildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak ve piyasadaki hileli ürünlerin önüne geçmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü açıkladı.