Bakanlık o firmaları ifşa etti: Kıymada, peynirde, sucukta hile

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın yeni taklit ve tağşiş listesi yayınladı. İşte ayrıntılar...

Bakanlık o firmaları ifşa etti: Kıymada, peynirde, sucukta hile
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimlerde işletmelerden numuneler toplanarak gıda güvenliği ve içerik analizleri yapılıyor. Bakanlık, bu denetimlerin sonuçlarını halka açarak "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki liste yayımlıyor. 18 Kasım 2024 tarihli en güncel liste, sofralarımıza gelen ürünlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. 'Sağlıklı yaşam' sloganıyla pazarlanan bazı ürünlerin aslında sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiği ortaya çıktı.

GIDA ÜRÜNLERİNDE USULSÜZLÜKLER ORTAYA ÇIKTI

Yayınlanan yeni listede, sahtecilik ve hilelerle halk sağlığını tehlikeye atanlar ifşa ediliyor. Listeye bugüne kadar sucuk, kıyma, bal, salça, çay ve zeytinyağı gibi birçok ürün grubu girdi. 18 Kasım tarihli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesindeki detaylar ise şoke edici nitelikte.

DANA SUCUKTAKİ HİLELER

Listede yer alan detaylara göre, dana sucuk olarak satılan ürünlerin bazılarına sakatat ve baş eti karıştırıldığı tespit edildi.

KIYMADA KANATLI ETİ TESPİTİ

Toptan satış yapan bir gross markette dana kıyma olarak satılan ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti bulundu. Adana’da bir işletmeden alınan parça et numunesinde ise at/eşek eti kullanıldığı belirlendi.

TEREYAĞI VE PEYNİRDEKİ SAHTECİLİK

Sadece sütten yapılması gereken tereyağında süt harici maddeler saptandı. Kaşar peyniri ve ayran numunelerinde ise ilaç etken maddesi natamisin bulundu.

GİNSENG ÜRÜNLERİNDE İLAÇ ETKEN MADDESİ

Sağlıklı yaşam vaadiyle pazarlanan ginseng içerikli ürünlerde de tehlikeli ilaç etken maddeleri tespit edildi. Bu tür enerji veren ürünlerin kalp krizi başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtildi.

Bakanlığın denetim sonuçları, gıda güvenliği konusunda tüketicilerin dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

İŞTE BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI LİSTE

Bakanlık o firmaları ifşa etti: Kıymada, peynirde, sucukta hile - Resim : 1

Bakanlık o firmaları ifşa etti: Kıymada, peynirde, sucukta hile - Resim : 2

Bakanlık o firmaları ifşa etti: Kıymada, peynirde, sucukta hile - Resim : 3

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