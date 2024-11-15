Bakanlık sağlıksız gıdaları ifşa etti: "Vücutta hasar vermediği nokta yok'"

Bakanlığın açıkladığı liste, halkın sağlığını tehlikeye atan gıda sahtecilerini ortaya çıkardı. Dönerde sakatat, kıymada kanatlı eti ve peynirde bitkisel yağ gibi maddelerin kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, ünlü bir viski markasında sanayide kullanılan ve gıda için uygun olmayan alkol türlerinin bulunması kaygıları artırdı.

GIDA SAHTECİLİĞİNDE ŞAŞIRTICI YÖNTEMLER

Gıda Mühendisi Nurten Sırma, gıda sahteciliğinin temel amacının maliyeti düşürmek olduğunu belirtti. “Firmalar kırmızı et yerine daha ucuz malzemeler kullanarak maliyetleri azaltmaya çalışıyor,” diyen Sırma, pişmiş dönerde dil ve kıymada tavuk taşlığı kullanılarak kırmızı ete benzer ürünler elde edildiğine dikkat çekti. Bu uygulamalar, kaliteyi düşürmekle kalmayıp sağlık risklerini de artırıyor.

VİSKİDE TEHLİKELİ MADDELER: METANOL

Listede öne çıkan en dikkat çekici unsurlardan biri, ünlü bir viski markasında izopropil alkol ve metanol gibi sanayiye özgü alkol türlerinin tespit edilmesiydi. Sırma, metanolün körlük ve ölüme kadar varan ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı. Bu tür alkol zehirlenmeleri geçmişte birçok vakada ölüme yol açmıştı.

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek balı anlamanın zor olduğuna dikkat çeken Sırma, “Gözle bakarak sahte balı ayırt etmek neredeyse imkânsızdır. Ancak sahte bal havadan ince iplik halinde ve kesintili akar, gerçek bal ise kopmadan akar,” dedi. Yine de yüzde 100 güvenilir sonuçlar için laboratuvar testlerinin gerekli olduğunu belirterek, güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

PEYNİRDE BİTKİSEL YAĞ KULLANIMI

Peynirde görülen bir başka sahtecilik türü de süt yağı yerine bitkisel yağ kullanılması. Sırma, bu yöntemin maliyeti düşürmek amacıyla tercih edildiğini ve peynirin besin değerini düşürdüğünü söyledi.

Sırma, vatandaşların sahte gıdalardan korunmak için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ifşa edilen ürünleri takip etmelerini ve şüpheli durumlarda ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmalarını önerdi.