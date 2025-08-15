Bakanlık tek tek Açıkladı! İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden ürünleri ve firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet adresi üzerinden yayınlanan "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, 14 Ağustos’ta güncellenerek birçok yeni marka ve ürün eklendi.
Listede; bal, yoğurt, peynir, tereyağı, sucuk, lahmacun gibi temel gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler yer aldı.
Bakanlık ayrıca, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” başlığı altında insan sağlığını riske atan firmaları ve markaları da tek tek açıkladı.
İşte 14 Ağustos güncellemesiyle listeye giren marka ve ürünler…
