Bakanlık ünlü markayı ifşa etti: 'Yemeden önce 2 kez düşünün'

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları güncelledi. Son güncellemelerde özellikle taklit ve tağşiş yapılan ürünler dikkat çekti.

MEŞHUR SARİYER BÖREKÇİSİ ADINI KULLANAN İŞLETMEYE DENETİM

Bakanlık, Türkiye genelinde hızla yayılan ve esas sahibiyle bağlantısı bulunmayan "Meşhur Sarıyer Börekçisi" adıyla faaliyet gösteren işletmelerden numune aldı. Menaz Un Mamulleri tarafından satılan çiğ börek harcı incelendi.

BÖREK HARCINDA KANATLI ETİ VE SAKATAT TESPİTİ

Analizlerde, börek harcında kıyma yerine kanatlı eti ve sakatat (taşlık) kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, ürünlerde kullanılan kırmızı pul biberde yabancı madde bulunduğu tespit edildi.

ZEYTİNYAĞLARINDA DA HİLELİ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKTI

Bursa ve Tokat merkezli bazı zeytinyağı üreticilerinin ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya kondu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırırken, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.