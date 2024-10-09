Bakanlık yayınladı, markalar ifşa edildi: Hangi ürünlerde domuz eti var?

ım ve Orman Bakanlığı, 1 Ekim'de taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etme kararı aldı. Sadece bir haftadır yayınlanan listelerde, hamburger zincirleri, ünlü köfteciler ve yüzlerce marka yer aldı.

Bakanlığın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 4 yeni marka eklendi. Hayatı ve sağlığı tehlikeye atacak derecede bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı yeni markalarla birlikte 68'e yükseldi.

Yeni listede yine en çok zeyntinyağlarında talit ve tağşişe ratslanırken, sucuk ve köfte ürünlerinde de hayvan iç organları tespit edildi. Öte yandan ünlü bir baharat markasının ürettiği kekikte yabancı madde tespit edildi. Yöresel ve bitkisel ürünler satan markaların macun ile pekmezlerinden de yabancı madde çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ekim'de taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etme kararı aldı. Sadece bir haftadır yayınlanan listelerde, hamburger zincirleri, ünlü köfteciler ve yüzlerce marka yer aldı.

Bakanlığın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 4 yeni marka eklendi. Hayatı ve sağlığı tehlikeye atacak derecede bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı yeni markalarla birlikte 68'e yükseldi.

Yeni listede yine en çok zeyntinyağlarında talit ve tağşişe ratslanırken, sucuk ve köfte ürünlerinde de hayvan iç organları tespit edildi. Öte yandan ünlü bir baharat markasının ürettiği kekikte yabancı madde tespit edildi. Yöresel ve bitkisel ürünler satan markaların macun ile pekmezlerinden de yabancı madde çıktı.



İşte yeni taklit ve tağşiş listesini listesi... (8 Ekim 2024)