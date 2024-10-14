Bakanlık yeni ifşa listesini yayınladı: Çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim ayı başında açıkladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Sabah gazetesinin haberine göre, toplamda 17 farklı üründe bu yasaklı ilaç maddelerine rastlandı. Sildenafil ve tadalafil, genellikle iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan maddeler olup, yalnızca doktor reçetesiyle temin edilebiliyor. Yüksek dozda kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümlere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Çikolata ve Enerji İçecekleri Risk Altında

Yasaklı maddeler; çikolata, ginsengli bonbon şeker, bitkisel karışımlı içecekler, enerji içecekleri ve çeşitli macun türlerinde tespit edildi. Ayrıca, Küçükçekmece'deki bir işletmenin ürettiği 15 gramlık şase balda da sildenafil bulundu. Bu ürünlerin, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin gibi büyük şehirlerde üretilmiş gıdaların sadece bir kısmı olduğu belirtildi.

İşte etken maddelerin katıldığı o gıdalar: