Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Sağlığınızı tehdit eden peynirler ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit edebilecek ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor. Liste açıklandıkça vatandaş firmaları tek tek incelemeye başladı. İşte listede yeni ifşa olan ürünler ve markalar...

Mert Sagit Mert Sagit
Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Sağlığınızı tehdit eden peynirler ifşa oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Listeye göre vatandaşa ilaç etken maddesi, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, baş eti, kalp, domuz eti gibi bir çok ürün yedirdikleri ortaya çıktı.

17 Ekim 2024’te açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde, natamisin tespiti nedeniyle uygunsuz bulunan tereyağı ve peynir ürünleri ile bu ürünleri üreten firmalar açıklandı.

İFŞA OLAN FİRMALAR

Peynir çeşitlerinde nişasta, bitkisel yağ, süt yağı harici yağ, jelatin, Natamisin tespit edildi. Özellikle natamisin maddesi fazla tüketildiğinde sağlığı tehlikeye sokuyor.

Çanakkale'de LİZETTA TARIM VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Ahir marka Ahir Tam Yağlı Dereotlu Eritme Peyniri (300 G) ürününde Natamisin,

Tunceli'de ÇAĞDAŞ PERTEK TARIM VE HAYVANCILIK TURİZM İNŞAAT GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Pertek marka Tam Yağlı Kaşar Peyniri ürününde Natamisin,

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Sağlığınızı tehdit eden peynirler ifşa oldu - Resim : 1

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