Bakanlıktan 3 oyuncağı toplatma kararı: "Evinize bile sokmayın"

ATV Ana Haber’e konuşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Didem Taştekin, oyuncaklarda tespit edilen kurşun ve fitalat maddelerinin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti. “Kurşun, en zararlı ağır metallerden biridir. Alzheimer, yorgunluk, demans ve halsizliğe yol açabilir. Aynı zamanda pek çok kanser türüne neden olabilir” diyen Taştekin, bu maddelerin özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Fitalatın plastiklerde sıklıkla kullanılan bir madde olduğunu belirten Taştekin, “Bu madde, oyuncaklar üzerinden çocukların vücuduna girebilir. Fazlası vücutta birikerek karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği, Alzheimer ve çocuklarda anemi gibi ciddi hastalıklara yol açabilir” dedi.

Ailelere Uyarı: Evlerinize Sokmayın

Bakanlık, kolayca kopabilen oyuncaklar ve boncuklu kıyafetlerin de risk taşıdığını tespit etti. Bu ürünlerin çocuklar tarafından ağza alınma riski nedeniyle ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Prof. Taştekin, “Kopabilen ya da boncuklu oyuncak ve kıyafetleri evlerinize bile sokmayın” diyerek aileleri uyardı.

Toplatılan Ürünler Arasında Slimelar ve Plastik Ördekler de Var

Denetimlerde, bijuteri ürünleri, oda kokuları ve stickerların yanı sıra bazı oyuncaklarda da ciddi sağlık riskleri ortaya çıktı. Plastik ördeklerde ve bazı boya markalarında yüksek miktarda kurşun tespit edildi. Özellikle lacivert renk oluşturulurken haddinden fazla kurşun kullanıldığı belirlendi.

Ağır metal içerdiği tespit edilen bazı slime ürünleri de toplatılma kararı alınanlar arasında yer aldı. Ticaret Bakanlığı’nın zararlı maddeler içeren oyuncaklarla ilgili denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.