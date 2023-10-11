Balık Tüketiminin Anne Sütü Kadar Önemli Olduğunu Biliyor Muydunuz? İşte Çocuklarda Balık Tüketimi

"ZEKA GELİŞİMİ VE IQ GELİŞİMİNDE FAYDALI"

Söz konusu omega 3'lerin bulunduğu besinlere değinen Arıca, "Bunlar vücudumuzda üretilmiyor, sadece anne sütünde bulunuyor. Anne sütünden sonra tek alabileceğimiz yer balık. Evet dışarıdan birtakım vitamin veya maddelerle alabiliriz ama doğal olarak balığın haftada en az 2 hatta 3 öğün şeklinde çocuklara verilmesini istiyoruz. Çocuk okula gidiyorsa bu öğünü atlamamalıyız, mutlaka balık yedirmeliyiz. Çünkü zeka gelişimi ve IQ gelişiminde faydalı olduğunu biliyoruz."