Balık Tüketiminin Anne Sütü Kadar Önemli Olduğunu Biliyor Muydunuz? İşte Çocuklarda Balık Tüketimi
Anne sütünde bulunan EPA ve DHA omega 3 yağ asitleri aynı zamanda balıklarda da bulunmaktadır. Haftada en az 2 kere tüketilmesi önerilen balığın, özellikle 10 ay üstü bebeklerin ve çocukların zeka gelişiminde katkısı büyüktür.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı da olan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başladığını söyledi.
Sık balık tüketiminin çocukların zeka, hücre ve kemik gelişimine önemli katkı sağladığını açıklayan Arıca, "Balıklarda yüksek oranda protein, omega 3 ve iyot bulunuyor. Bu da çocuklarda özellikle beynin zeka gelişimini, hücre yenilenmesini, kemik gelişimini sağlıyor. Bu nedenle özellikle 10. aydan itibaren bebeklerde balığı öneriyoruz" dedi.
Arıca, EPA ve DHA olarak bilinen omega 3 yağ asitlerinin kaliteli, insan sağlığı ve gelişimi için çok önemli olduğunu dile getirdi.
"ZEKA GELİŞİMİ VE IQ GELİŞİMİNDE FAYDALI"
Söz konusu omega 3'lerin bulunduğu besinlere değinen Arıca, "Bunlar vücudumuzda üretilmiyor, sadece anne sütünde bulunuyor. Anne sütünden sonra tek alabileceğimiz yer balık. Evet dışarıdan birtakım vitamin veya maddelerle alabiliriz ama doğal olarak balığın haftada en az 2 hatta 3 öğün şeklinde çocuklara verilmesini istiyoruz. Çocuk okula gidiyorsa bu öğünü atlamamalıyız, mutlaka balık yedirmeliyiz. Çünkü zeka gelişimi ve IQ gelişiminde faydalı olduğunu biliyoruz."