Barış Manço'nun Şarkılarına Konu olan Şifa Karışımı! 😷Kış Aylarını Dipçik Gibi Geçireceksiniz

Kış aylarında sıklıkla görülen hastalıkları önlemek için yıllar önce Barış Manço bile şarkısına o güzel karışımı konu etti. Sadece gribal enfeksiyonlara değil daha birçok hastalığa konu olan Barış Manço'nun nane limon kabuğu karışımını sizler için derledik.