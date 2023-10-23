Barış Manço'nun Şarkılarına Konu olan Şifa Karışımı! 😷Kış Aylarını Dipçik Gibi Geçireceksiniz
Barış Manço'nun şarkısına konu olan o mucize karşımı sizler için araştırdık. Adeta kış aylarını dipçik gibi geçireceğiniz bu şifa kaynağı sayesinde evinize antibiyotik girmeyecek. İşte Barış Manço'nun öve öve bitiremediği o karışım
Kış aylarında sıklıkla görülen hastalıkları önlemek için yıllar önce Barış Manço bile şarkısına o güzel karışımı konu etti. Sadece gribal enfeksiyonlara değil daha birçok hastalığa konu olan Barış Manço'nun nane limon kabuğu karışımını sizler için derledik.
Barış Manço'nun Şarkılarına Konu olan Şifa Karışımı!
Barış Manço 90'lı yıllarda çıkardığı şarkıda yer verdiği karşım adeta bir derde deva geliyor. Karışımda nane, limon kabuğu hatmi çiçeği, tere otu, tarçın ve zencefil eklenmeli.
Karışım ise şöyle hazırlanır: Nane limon kabukları kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. İçine kurur tere otu hatmi çiçeği, zencefil ve tarçın ekleyin. Ardından süzüp içine bir çay kaşığı bal ekleyip tüketin.
Karışım sadece vücuttan virüsleri uzak tutmaz aynı zamanda bağırsakları çalıştırır. Bunun yanı sıra bağırsaklardaki fazla besini temizler. Kanda biriken enfeksiyonu ve iltihabı azaltır.