Baş Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler! Türk Mutfağında da Yer Alıyorlar

Baş ağrısı, yaşayan her insanın hayatının bir döneminde karşılaştığı bir sağlık sorunudur. İlaç kullanımı dışında, doğal yollarla da baş ağrısını hafifletmek mümkündür. Bu noktada, doğru beslenme alışkanlıkları baş ağrısının azaltılmasına yardımcı olabilir. Türk mutfağı da bu konuda oldukça zengin bir kaynak sunuyor.

İşte, baş ağrısına iyi gelen 7 yiyecek:

1. Zencefil: Zencefil, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, migren atağı sırasında mide bulantısını da azaltır. Zencefil, Türk mutfağında çay olarak tüketilebildiği gibi yemeklere de lezzet katar.

2. Kuru Üzüm: Kuru üzüm, içerdiği magnezyum sayesinde baş ağrısını hafifletir. Ayrıca, potasyum ve B vitamini açısından da zengindir. Türk mutfağında tatlılarda ve yemeklerde sıklıkla kullanılır.

3. Badem: Badem, içerdiği magnezyum ve E vitamini sayesinde baş ağrısını hafifletir. Ayrıca, badem yağı masajı da baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Türk mutfağındaysa tatlılarda ve kahvaltılıklarda sıklıkla kullanılır.

4. Kereviz: Kereviz, içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde baş ağrısını hafifletir. Ayrıca, kereviz suyu migren atağı sırasında mide bulantısını da azaltır. Türk mutfağındaysa salatalarda ve yemeklerde kullanılır.

5. Tarçın: Tarçın, içerdiği antioksidanlar sayesinde baş ağrısını hafifletir. Ayrıca, kan şekerini dengeleyerek migren atağına neden olan kan şekerindeki dalgalanmaları engeller. Türk mutfağındaysa tatlılarda ve kahvaltılıklarda kullanılır.

6. Balık: Balık, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde baş ağrısını hafifletir. Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını düzenleyerek migren atağına neden olan beyin dalgalarındaki dalgalanmaları engeller. Türk mutfağındaysa balık yemekleri oldukça yaygındır.

7. Yoğurt: Yoğurt, içerdiği kalsiyum sayesinde baş ağrısını hafifletir. Ayrıca, probiyotik özelliği sayesinde bağırsak sağlığını da korur. Türk mutfağındaysa yoğurt tatlıları ve yemeklerde kullanılır.

Baş Ağrısının Nedenler Nelerdir?

Hastanelere en sık başvurulan rahatsızlardan birisi de baş ağrılarıdır. Genel olarak altında yatan önemli bir neden bulunmasa da özellikle sürekli olan ve geçmeyen baş ağrılarında mutlaka bir uzman hekime başvurmanız gerekir. Baş ağrısının altında yatan nedenler ise farklılık gösterebilmektedir. Migren, yoğun stres, sinüzit bu noktada sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alır. Baş başlıca nedenleri ise şöyle;

Stres

Migren

Sinüzit

Adetliyken baş ağrısı

Kan pıhtıları

Beynin içinde veya çevresinde kanama

"Beyin donması" veya dondurma baş ağrıları

Karbon monoksit zehirlenmesi

Sarsıntı

Kurutma

Glakom

Geceleri diş taşlama

Grip

Ribaund baş ağrıları olarak bilinen aşırı ağrı kesici ilaç

Panik ataklar

İnme

Beyin Tümörü

kaynak: sabah.com.tr - aydinlik.com.tr