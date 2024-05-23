Baş ağrısını bıçak gibi kesen öneriler! Ağrıya katlanmak zorunda değilsiniz

KOMPRES UYGULAYABİLİRSİNİZ

Baş ağrısını dindirebilen soğuk ve sıcak kompres, ense veya baş bölgesine uygulanabilir. Soğuk kompres sinir iletimini yavaşlatıp, kan damarlarını daraltarak baş ağrısını durdurmaya yardım eder. Ilık bir banyo yapmak ya da başın arkasına uygulanacak sıcak bir kompres ise gerilen kasları gevşeteceği için özellikle gerilim tipi ve sinüzit kaynaklı baş ağrılarını dindirmede yardımcı olur. Soğuk kompresi baş ve boyun arkasına, sıcak kompresi ise baş, ense, el ve ayaklara uygulayabilirsiniz.