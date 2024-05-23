Baş ağrısını bıçak gibi kesen öneriler! Ağrıya katlanmak zorunda değilsiniz
Baş ağrısı birçok neden ortaya çıkabiliyor. Ancak kimi durumlarda hayatı katlanılmaz kıldığı da bir gerçek. İşte o durumlarda hemen uygulamanız gereken yöntemler.
KOMPRES UYGULAYABİLİRSİNİZ
Baş ağrısını dindirebilen soğuk ve sıcak kompres, ense veya baş bölgesine uygulanabilir. Soğuk kompres sinir iletimini yavaşlatıp, kan damarlarını daraltarak baş ağrısını durdurmaya yardım eder. Ilık bir banyo yapmak ya da başın arkasına uygulanacak sıcak bir kompres ise gerilen kasları gevşeteceği için özellikle gerilim tipi ve sinüzit kaynaklı baş ağrılarını dindirmede yardımcı olur. Soğuk kompresi baş ve boyun arkasına, sıcak kompresi ise baş, ense, el ve ayaklara uygulayabilirsiniz.
BOL SU
Baş ağrısının nedeni vücuda yeterince sıvı alınmaması olabilir. Bu yüzden su içmenin baş ağrısı oluşumunu engellediği, süresi ve şiddetini de azalttığı gözlenmiştir.
BİTKİ ÇAYLARI
Ağrı giderici ve yatıştırıcı özelliklere sahip olan papatya, zerdeçal ve karahindiba gibi bitki çayları baş ağrısını hafifletmeye ve dindirmeye yardım eder.
KARANLIKTA DİNLENMEK
Karanlık odada dinlenmenin baş ağrısını geçirmesinin nedeni yyku-uyanıklık döngüsü ve gözbebeğini beynin ışığa verdiği tepkiden korumasıdır. Yapılan araştırma ışığın ağrı ileten hücreleri birkaç dakika boyunca aktive ettiğini, baş ağrısının ışıkta kötüleştiğini ve karanlık bir ortama geçince 20-30 dakika içinde geçiyor olduğunu ortaya koymuştur.