Baş dönmesi deyip geçmeyin! Bu belirtiler Vertigo habercisi olabilir

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, ani başlayan ve mide bulantısı, terleme ile denge kaybı gibi şikayetlerle seyreden baş dönmesinin, vertigo gibi iç kulak kaynaklı rahatsızlıkların belirtisi olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Tuğrul, bu durumun mutlaka ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Selahattin Tuğrul vertigonun bazı türlerinin basit bir manevrayla geçebileceğini, ancak bazılarının ileri tedavi gerektirdiğini vurguladı. Tuğrul, “Ani başlayan, mide bulantısı, terleme, denge kaybı ve baş dönmesi gibi şikayetler getiren vertigo ciddiye alınmalı. Bu baş dönmesi tipi çoğunlukla iç kulaktaki denge sisteminden kaynaklanır ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir.” dedi.

EN SIK RASTLANAN SEBEP KRİSTAL KAYMASI

Prof. Dr. Tuğrul, vertigonun en yaygın nedeninin halk arasında "kristal kayması" olarak bilinen BPPV (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo) olduğunu belirtti. Tuğrul, “Bu tip baş dönmelerinde tanı netleştirildikten sonra basit bir manevrayla hastaların büyük kısmı şikayetlerinden kurtulabilir. Hiçbir ilaç kullanmadan yalnızca bir manevrayla baş dönmesini ortadan kaldırabiliyoruz. Vertigo çok rahatsız edici bir histir. Başladığında kişi ayakta duramaz, basit hareketlerini bile yapamaz hale gelir.” ifadelerini kullandı.

VERTİGONUN BAŞKA NEDENLERİ DE VAR

Vertigonun her zaman basit bir nedenden kaynaklanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Tuğrul, meniere hastalığının da kulakta dolgunluk hissi, işitme kaybı, çınlama ve çok şiddetli baş dönmesiyle kendini belli ettiğini söyledi. Bu gibi durumlarda diyet, ilaç tedavisi, kulağa iğne enjeksiyonu ve cerrahi yöntemlerin gerekebileceğini belirtti.

Ayrıca Tuğrul, “Vestibüler nörit, iç kulak enfeksiyonları, migren tipi baş dönmeleri gibi pek çok farklı neden de vertigoya yol açabilir. Tedaviye yön verecek olan detaylı değerlendirme ve tetkiklerdir.” dedi.

Vertigonun yalnızca bir semptom değil, birçok farklı hastalığın belirtisi olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Tuğrul, “Vertigo çok geniş bir hastalık grubunu kapsar. Bu yüzden mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalı, gerekli tetkikler yapılarak tedavi süreci başlatılmalıdır.” ifadelerini kullandı.