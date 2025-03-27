Bayramda aşırı şeker tüketimine dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tatlı, çikolata ve şeker tüketimi de artıyor. Ancak uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olan bireyleri aşırı şeker tüketimine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ateş, bayramda fazla miktarda şekerli gıda tüketmenin ani enerji değişimlerine, kilo artışına ve ciddi metabolik hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ METABOLİK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Ramazan Bayramı’nda şekerli ve tatlı gıdaların kontrolsüz tüketimi, kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir. Bu durum, özellikle diyabet, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan bireyler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Doç. Dr. Ateş, "Bayramda ikram edilen şeker, çikolata ve tatlılar kısa sürede kan şekerini yükselterek ani enerji değişikliklerine yol açabilir. Bu durum da kilo artışının yanı sıra diyabet, kalp hastalıkları ve metabolik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Ayrıca bu durum, bağışıklık sisteminizi de zayıflatarak hastalıklara karşı direncimizi azaltabilir." diyerek aşırı tüketimin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

ÖLÇÜLÜ BESLENME ÖNEMLİ

Bayramda geleneksel tatlılardan vazgeçmek zor olsa da dengeli ve kontrollü tüketim sağlığı korumak açısından büyük önem taşıyor. Şekerin yanı sıra yağlı ve tuzlu gıdaların da aşırı tüketilmemesi gerektiğini belirten Ateş, özellikle diyabet ve hipertansiyon hastalarının beslenme düzenlerine ekstra özen göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Aşırı şeker tüketiminin sadece kilo alımına neden olmadığını belirten Ateş, bağışıklık sistemini zayıflattığını ve hastalıklara karşı vücudun direncini düşürdüğünü söyledi.

TATLI TÜKETİMİNE ALTERNATİF ÖNERİLER

Bayramda şeker tüketimini azaltmak isteyenler için bazı sağlıklı alternatifler de mevcut. Doç. Dr. Ateş, baklava gibi ağır şerbetli tatlılar yerine kuru meyve, yoğurtlu tatlılar veya lif açısından zengin atıştırmalıkların tercih edilmesini önerdi.