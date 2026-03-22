Bayramda şişkinliğe son! Diyetisyenden metabolizmayı uçuracak 12 bardak su kuralı

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte değişen beslenme düzeni, yavaşlayan metabolizmanın yeniden normal seyrine dönmesi için yeni bir adaptasyon süreci gerektiriyor. Diyetisyen Gamze Söylemez, bayram ve sonrasındaki dönemde sağlıklı beslenme, sıvı tüketimi ve egzersiz rutinleri hakkında bilgilendirme yaptı. Su tüketimine ve oruç sonrası bağırsak sisteminin düzenlenmesine odaklanan Söylemez, "Metabolizmanın çalışabilmesi adına günlük 6-8 bardak, bayram sonrası için de günlük 12 bardağa kadar sıvı tüketimi bireylerin metabolizmasını, bağırsak sisteminin çalışmasına yardımcı olacaktı" dedi.

ÖĞÜNLER ARASINDA 2-3 SAAT FARK OLMALI

Ramazan Bayramı'nda metabolizmanın hızlandırılması için beslenme rutinine dikkat edilmesi gereken temel hususları anlatan Diyetisyen Söylemez, kahvaltı tabağının içeriğine dair detaylar verdi. Öğün planlamasının önemini vurgulayan Söylemez, süreci şu sözlerle aktardı: "Bunlardan birincisi Ramazan Bayramı'nda mutlaka iki ana öğün, iki ara öğün şeklinde beslenmeniz gerekmektedir. Burada özellikle her öğün arasında 2-3 saat kadar fark olursa bu da yavaşlamış olan metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte Ramazan Bayramı'nın kahvaltısında özellikle daha protein ağırlıklı ancak daha bitkisel proteinler tercih edilmeli. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerin çok yoğunlukta olduğu yine yavaşlayan metabolizmaları hızlandırması adına; yumurta, peynir, zeytinin olduğu güzel bir kahvaltı tabağı bizim için yeterli olacaktır."

KAHVALTIDA KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Doğu kültüründe sabah kahvaltılarında ağırlıklı olarak et tüketildiğini hatırlatan Söylemez, kırmızı et tüketiminin durdurulmasında fayda olacağını belirtti. Düzenli beslenmenin fiziksel aktivite ile desteklenmesi gerektiğini ifade eden Söylemez, metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlara yönelik şunları kaydetti: "Daha protein artı sağlıklı besinler tüketilebilir. Yine yavaşlamış olan metabolizmanızı hızlandırmanızın diğer avantajı da spor aktivite durumu. Özellikle Ramazanda metabolizma yavaşladığı için kabızlık şikayetini çok faza duyuyoruz. Kabızlık şikâyetinin önüne geçebilmek için öncelikle düzenli beslenme, ardından doğru bir sıvı tüketimi ve mutlaka egzersiz rutini gerekmektedir. Kişilerin günde 20-30 dakika kadar spor yapması hem kilo vermeleri açısından hem de yavaşlamış olan metabolizmalarını hızlandırmaları açısından önemlidir. Sıvı tüketimi ayrıca çok önemli. Yine metabolizmanın çalışabilmesi adına günlük 6-8 bardak, bayram sonrası için de günlük 12 bardağa kadar sıvı tüketimi bireylerin metabolizmasını, bağırsak sisteminin çalışmasına yardımcı olacaktır."