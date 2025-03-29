Bayramda tatlı telaşı başladı: En iyi baklava anne baklavası!

Ramazan Bayramı yaklaşırken Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Düzce’de de tatlı yapma heyecanı yaşanıyor. Marketlerde ve pastanelerde baklava satışları hız kazanırken, birçok kişi de evde kendi tatlısını yapmayı tercih ediyor. Ancak baklava ustaları, evde baklava yapacaklar için bazı önemli noktalara dikkat çekiyor.

Yıllardır Düzce’de baklava ustalığı yapan Feyim Özkan, en iyi baklavanın her zaman "anne baklavası" olduğunu vurguladı. Ancak Özkan’a göre, bu lezzeti yakalamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.

Özkan, hazır yufka kullanımının baklavanın kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"En iyi baklava tabii ki anne baklavası. Herkesin vazgeçilmezi anne tatlısı oluyor. Ama biz anneleri yormuyoruz, burada anne lezzetine yakın tatlı yapıyoruz. Ama illa da evde tatlı yapmak isteyen olursa da yufka kullanmak yerine el açımı tatlı daha iyi oluyor. Hazır yufka bazen kuru olabiliyor, bu sebeple baklava iyi olmaz. Annelerin evde kendi açtığı yufkalar daha lezzetli oluyor. Yöremizde ceviz ve fındık çok bolca bulunur. Herkes kendi bahçesindeki cevizi veya fındığı kullanabilirler."

MARGARİNE DİKKAT: SAĞLIĞA ZARARLI OLABİLİR

Özkan, tatlı yapımında kullanılacak yağın da büyük önem taşıdığını belirtti. Margarinin vücutta erimediğini ve sağlık açısından risk taşıdığını vurgulayan usta, şu tavsiyelerde bulundu:

"Evde baklava yapılacaksa margarinden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Varsa tereyağı yoksa sıvı yağ kullanılabilir. Margarin vücutta erimiyor. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Vücutta erimediği için sıvı yap veya tereyağı tercih edilmesi gerekir"