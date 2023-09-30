Bebeklerde gaz sorunu, annelerin ve bebeklerin yaşamlarını zorlaştırabilen yaygın bir problemdir. Bu sorunun temel nedenleri iki ana grupta toplanabilir. İlk neden, bebeklerin sindirim sistemlerinin henüz yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bebeklerin sindirim sistemi, doğduklarında tam anlamıyla olgun değildir, bu nedenle sindirimleri eksik veya yavaş çalışabilir.

Bebeklerde Gaz Sancısına Kesin Çözüm! Bebeklerin Rahat Gaz Çıkarması İçin Ne Yapılmalı?

Özellikle yenidoğan bebeklerde, sindirim sistemi henüz tam olarak fonksiyonel değildir ve bu nedenle gaz oluşabilir. Aynı zamanda, laktoz adı verilen şekerin sindiriminde rol oynayan laktaz enzimi, yenidoğan bebeklerde yetersiz olabilir, bu da sindirimin zorlaşmasına neden olabilir.

İkinci neden ise beslenme ve ağlama sırasında bebeklerin yutulan hava ile ilgilidir. Bebekler beslenirken veya ağlarken ağızlarından hava yutarlar ve bu hava sindirim sisteminde gaz kabarcıklarının oluşmasına neden olabilir. Oluşan gaz, bağırsaklarda birikerek bebekte gerginlik ve basınç hissi yaratır ve bu da bebekte ağrıya yol açar. Bu ağrılar genellikle şiddetli ağlamaların sebebini oluşturur.

Bebeklerde gaz sancısı genellikle bebek birkaç haftalık olduğunda başlar ve çoğu bebek 4 ila 6 aylık olduktan sonra bu sorunu aşar. Ancak bazı bebeklerde gaz sancısı daha uzun sürebilir. Bebeklerde gaz sancısının belirtileri arasında karın şişliği, gerginlik, dizleri karınlarına doğru çekerek ağlama, beslenme ve uyku sorunları, yemek sonrası rahatsızlık hissi ve karın bölgesinin normalden daha şişkin görünmesi sayılabilir.

Bebeğiniz için en iyi yöntemi deneyerek bulacaksınız!

Bebeklerde gaz sancısını hafifletmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bebeklerin gazını çıkarmak için şu manevralar denenebilir:

Bebeği sırtüstü yatırarak karnına saat yönünde hafif masaj yapmak ve ardından dizlerini karnına doğru hareket ettirmek.

Beslenme sonrasında bebeği kucağa alarak, bebeğin çenesini omza yaslamak ve sırtını ovuşturmak, gaz çıkarmasına yardımcı olabilir.

Bebeği karnının bacaklar üzerine denk geleceği şekilde yatırıp, sırtını ovuşturarak gaz çıkartma denenebilir.

Ancak gaz çıkartılırken bebeğin midesine fazla baskı yapmamak önemlidir, aksi takdirde kusma riski olabilir. Bebeği rahatlatmak için de aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

Bebeği sıcak bir battaniye ile sararak rahatlatmak.

Bebeğin karın bölgesine sıcak bir havlu koymak.

Bebeği duş aldırmak ve ardından bebek yağı ile masaj yapmak (bu masaj, gazın çıkmasını kolaylaştırabilir).

Bebeği sarmak ve hafifçe sallamak.

Beyaz gürültü gibi sakinleştirici sesleri dinletmek.

Ninni veya sakinleştirici müzik çalmak.

Bebeği arabayla gezdirmek veya bebek arabasıyla dolaştırmak.

Emzik kullanmak.

Her bebek farklıdır, bu nedenle rahatlama yöntemlerini deneyerek bebeğinizin en iyi nasıl rahatlayacağını keşfedebilirsiniz. Ancak eğer bebeğinizde şiddetli ağlama, beslenme sorunları veya diğer sağlık sorunları varsa, bir uzmana danışmanız önemlidir. Unutmayın ki her bebek farklıdır ve bazı bebeklerde gaz sancısı daha uzun sürebilir.