Bel Fıtığı Ağrısına Son! Bu Çay Ağrılarınıza Son Verecek!

Bel fıtığı ağrısı günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyen ve oldukça rahatsızlık veren bir ağrı çeşididir. Peki, bel fıtığı ağrılarından nasıl kurtulacaksınız? Aslında çözüm oldukça basit. Yapacağınız bu çay sayesinde bel fıtığı ağrılarınızdan kurtulabileceğinizi söylesek? Evet, yanlış duymadınız sadece bir çayla bel fıtığı ağrılarından kurtulacaksınız. Bel fıtığı ağrılarına karşı sürekli ilaç kullanıyorsanız dikkat! Artık ilaç kullanmaya son. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu çay sayesinde bel fıtığı ağrılarınızdan kurtulmanız oldukça kolay. Bu çay sayesinde bel fıtığı ağrılarından kurtulabileceksiniz. İşte bel fıtığı ağrısından kurtulmanın kolay yolu…

Bel Fıtığı Nedir? Neden Olur?

Omurgalar arasında disk olarak adlandırılan yuvarlak yastıkların zorlanması ve yıpranması sebebiyle yırtılması ve bunun sonucunda sinir köklerinin sıkışmasıdır. Fıtığa maruz kalan diskler; boyun, kol, sırt ve bacak ağrısının temel nedenlerinden biri olarak görülür. Böylece bel fıtığı yakındaki sinirleri etkileyerek uzuvlarda ağrı, uyuşukluk, his kaybı ve güçsüzlüğe yol açar. Bel fıtığı omurganın herhangi bir bölgesinde meydana gelebilir. Fakat daha çok sırtın alt kısmında ya da boyunda oluşur. Daha çok 30-50 yaş arasındaki bireylerde sıklıkla görülen bel fıtığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülür. Bel fıtığı, omurgaların arasındaki kıkırdak dokunun yıpranması ve zorlanmasıyla yırtılması, kopması ya da yerinden kayması sonucunda sinir köklerinin sıkışmasıyla meydana gelir. Bel ağrısı; bacak ağrısı, bacak uyuşması ve kas güçsüzlüğü olarak da kendini gösterebilir. Bel fıtığı nedenleri arasında; uzun süre aynı pozisyonda kalmak, ağır yük kaldırmak, aşırı kilo almak, yaşlılık ve tekrarlayan eğilme ve bükülme hareketleri örnek olarak gösterebilir. Bel fıtığı belirli bölgelere ağrı hissi ve uyuşma hissi verebilir. Buda günlük yaşantınızın olumsuz yönde ilerlemesine sebebiyet verecektir. Peki, bel fıtığı ağrısına ne iyi gelir? Bel fıtığı ağrısını bu çay sayesinde hafifletebilirsiniz. İşte bel fıtığı ağrısına son verecek mucizevi çay…

Defne Yaprağı Çayı

Defne yaprağı çayı bel fıtığına oldukça iyi gelmektedir. 2 su bardağı kaynayan suyun içerisine 6 adet defne yaprağı ekleyerek 4 dakika boyunca kaynatın. Demlendikten sonra içebilirsiniz. Bu çayı, günde 2 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz. Bu çay sayesinde bel fıtığı ağrılarınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz.