Benlerdeki bu değişim tehlike sinyali! Uzman isimden cilt kanseri uyarısı

Mayıs ayının "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı" olması dolayısıyla Denizli Devlet Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Selim Gümüş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cilt kanseri dünya genelinde en sık rastlanan kanser türleri arasında yer alıyor. Hastalığa karşı güneşten korunmanın hayati önem taşıdığını belirten Dr. Gümüş, ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre ve korunmasız şekilde maruz kalmanın en önemli risk faktörü olduğunu kaydetti.

GÜNEŞ IŞINLARININ ZARARLI SAATLERİNDEN KAÇININ

Dr. Gümüş, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini aktardı. Güneş koruyucu kullanımının sadece yaz aylarıyla sınırlı tutulmaması gerektiğini ifade eden Gümüş, "Cilt kanserini önlemek için güneşten doğru şekilde korunmak büyük önem taşır. Güneş ışınlarının en yoğun ve zararlı olduğu saatler 10.00 ile 16.00 arasıdır. Bu saatlerde mümkün olduğunca doğrudan güneş altında bulunulmamalıdır. Dışarı çıkılması gereken durumlarda geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve açık renkli koruyucu kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler yalnızca tatilde değil günlük yaşamda da kullanılmalıdır. En az 50 faktörlü güneş koruyucu kremler dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmeli ve özellikle terleme ya da yüzme sonrası tekrar uygulanmalıdır" dedi.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ YANIKLAR İLERİDE KANSERE DÖNÜŞEBİLİYOR

Geçmişte, özellikle çocukluk döneminde yaşanan güneş yanıkları ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini ciddi ölçüde artırıyor. Açık tenli kişiler, çilli bireyler, vücudunda çok sayıda ben bulunanlar, uzun saatler güneş altında çalışanlar ve ailesinde cilt kanseri öyküsü bulunanlar hastalık açısından risk grubunda yer alıyor. Ayrıca solaryum kullanımı da ciltte kalıcı hasarlara zemin hazırlayarak kanser riskini yükseltiyor. Gümüş, bu nedenle solaryum kullanımını kesinlikle önermediklerini bildirdi.

VÜCUDUNUZDAKİ BU BELİRTİLERİ ASLA İHMAL ETMEYİN

Hastalığın tespiti aşamasında benlerde meydana gelen değişikliklerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ciltteki farklılaşmaların gözlemlenmesinin önemine değinen Dr. Gümüş, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bir benin büyümesi, renk değiştirmesi, koyulaşması, düzensiz kenarlı hale gelmesi, asimetrik görünüm kazanması, kaşınması, kanaması ya da yara görünümü alması önemli uyarı işaretleri olabilir. Aynı şekilde sonradan ortaya çıkan ve hızla büyüyen lekeler de ihmal edilmemelidir. Hastalarımızın kendi ciltlerini düzenli olarak gözlemlemeleri ve şüpheli durumlarda dermatoloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir"

Cilt kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını büyük ölçüde artırıyor. Düzenli dermatolojik muayene yaptırmanın önemini vurgulayan Uz. Dr. Selim Gümüş, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin yılda en az bir kez dermatolojik muayeneden geçmesi gerektiğini belirtti.