Beyin 30’lu yaşlardan itibaren küçülmeye başlıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Doç. Dr. Mustafa Seçkin, insan beyninde 30'lu yaşlardan itibaren yapısal küçülmelerin başladığını açıkladı. Alzheimer hastalığına karşı en etkili korunma yönteminin bilişsel rezervi artırmak olduğunu belirten Seçkin, günlük alışkanlıkların beyin sağlığı üzerindeki doğrudan etkilerine dikkat çekti. Doç. Dr. Seçkin, "Sosyal olarak aktif olmak, müzik enstrümanı çalmak, spor yapmak, iyi beslenmek, kaliteli uyumak bilişsel rezervi arttırırken, tembel ve sedanter bir yaşam, kötü uyku ve kötü beslenme alışkanlıkları, alkol ve sigara kullanımı, stres ve hava kirliliği, tarım zehirleri gibi çevresel toksinler bilişsel rezervin azalmasına yol açar" dedi.

YAŞLILARDAKİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

Acıbadem Kent Hastanesi bünyesinde görev yapan Seçkin, davranış nörolojisi ve sağlıklı yaşlanma konularında da detaylı bilgiler paylaştı. Davranış nörolojisinin beyin hasarı ve nörolojik hastalıkların davranış, bellek ile diğer bilişsel işlevler üzerindeki etkilerini inceleyen bir alt uzmanlık alanı olduğunu hatırlattı. Bu tıp dalının ilgilendiği konulara açıklık getiren uzman hekim, durumu şu sözlerle ifade etti: "Bellek, dikkat, konuşma, anlama, planlama, karar verme gibi işlevlerin yanı sıra kişilik değişiklikleri ve duygudurum bozuklukları da bu alanın kapsamındadır. Özellikle yaşlı bireylerde yeni ortaya çıkan davranışsal değişimler ciddiye alınmalıdır"

Modern tıptaki ilerlemelerin insan ömrünü ciddi oranda uzattığını ve 90 ile 100 yaşlarına ulaşmanın artık olağan bir durum haline geldiğini bildiren Seçkin, yaşam süresi ile yaşam kalitesi arasındaki dengesizliğe işaret etti. Doç. Dr. Seçkin, "Hatta yeni hedef 150 yaş. Ancak uzun yaşam süresine aynı ölçüde yaşam kalitesi ekleyemedik. Bunun en önemli nedenlerinden biri Alzheimer ve benzeri nörodejeneratif hastalıklar." diyerek hastalıkların getirdiği yükü özetledi.

Toplumda kavram karmaşasına neden olan teşhislere de değinen hekim, demans ile Alzheimer'ın sıklıkla birbirine karıştırıldığını belirtti. Verilen bilgilere göre demans ilerleyici bir bilişsel bozukluk tablosuyken, Alzheimer hastalığı demansa en sık yol açan rahatsızlık olarak kayıtlara geçiyor.

HER UNUTKANLIK ALZHEİMER DEĞİL

Alzheimer hastalığının sinsi bir şekilde ilerlediğini belirten Seçkin, hastalığın temelinde beyinde anormal amiloid ve tau proteinlerinin birikmesinin yattığını aktardı. Bu protein birikimi sürecinin 10 ila 20 yıl gibi uzun bir döneme yayılarak yavaş yavaş geliştiği biliniyor. İleri evrelerde beyinde oluşan hasarın geri döndürülemediğini vurgulayan Seçkin, bu tabloda erken tanının tedavideli rolünün hayati olduğunu kaydetti.

Unutkanlık ve kafa karışıklığı şikayetlerinin her zaman doğrudan Alzheimer anlamına gelmediği uyarısında bulunan Seçkin; beyin tümörleri, enfeksiyonlar, hidrosefali, beyin-damar hastalıkları ve COVID sonrası gelişen beyin sisi gibi farklı sağlık sorunlarının da benzer belirtilere yol açabileceğini sözlerine ekledi.

60'LI YAŞLAR BİLGELİĞİN ZİRVESİ

Yaş almanın yalnızca olumsuz yönleri barındırmadığını ifade eden Seçkin, "Beynimiz 30'lu yaşlardan itibaren küçülmeye başlar. Bu da yaşlanmanın olumsuz etkilerini, özellikle 60 yaşından itibaren yaşamamıza neden olur. Bu yaş grubunda beyin-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların da beyin üzerindeki olumsuz etkileri belirginleşmeye başlar." ifadelerini kullandı.

Bu yaşlarda artan sinaptik bağlantıların, bireylerin güçlü bir bilişsel rezerve sahip olmasına olanak tanıdığı bildirildi. Bilişsel rezervin çevresel ve biyolojik faktörlerden etkilendiğini aktaran Seçkin, insan beyninin en yüksek muhakeme gücüne yine bu dönemde ulaştığını kaydetti.

ALZHEİMER'DAN SONRA EN SIK GÖRÜLEN DEMANS TÜRÜ

Hastalıkların seyrine dair veriler paylaşan uzman isim, Alzheimer'dan sonra demansa en sık yol açan rahatsızlığın Lewy cisimcikli demans olduğunu aktardı. Bu hastalığın klinik olarak Parkinson'a benzer bulgular gösterebildiği ifade edildi. Lewy cisimcikli demansın tipik belirtileri arasında yürüme bozuklukları, titreme, düşmeler ve REM uykusu davranış bozukluğu sıralandı.

65 yaş altı bireylerde görülen demans vakalarına da değinildi. Bu yaş grubunda en sık karşılaşılan türün frontotemporal demans olduğu saptandı. Seçkin, bu tanıyı alan hastalarda ağırlıklı olarak kişilik ve davranış değişikliklerinin ön plana çıktığını kaydetti.

Hastalığın ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Bununla birlikte hareketsizlik, sosyal izolasyon, kötü beslenme, alkol tüketimi, düşük eğitim düzeyi ve hava kirliliğinin de Alzheimer riskini artıran etkenler olduğu bildirildi. Ayrıca işitme ve görme kayıplarının tedavi edilmeden bırakılmasının riski yükselttiği vurgulandı.

EGZERSİZ BEYNİN ONARIM SÜRECİNE KATILIYOR

Fiziksel egzersizin beyin sağlığı üzerindeki iyileştirici etkilerine işaret eden Doç. Dr. Seçkin, egzersiz tiplerinin faydalarını şu ifadelerle aktardı: "Kardiyovasküler egzersiz ile direnç egzersizlerinin birlikte uygulanması, Alzheimer'ın ilerlemesini en etkili şekilde yavaşlatan yöntemdir. Egzersiz sırasında kaslardan salgılanan bazı moleküller beyin onarımına katkı sağlar."

Hastalığın yönetilmesinde yaşam tarzı değişiklikleri ile ilaç tedavisinin birlikte yürütülmesinin tedavi başarısını artırdığı ifade edildi. Nöroloji Uzmanı Seçkin, son dönemde geliştirilen anti-amiloid ilaçların doğrudan hastalığın patolojisini hedef aldığını ve genetik tedaviler alanında da tıp dünyası için umut verici gelişmeler yaşandığını duyurdu.