Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek! Altın Gibi Lezzet
Beynin işlevselliğini yükselten en sağlıklı ekmeği uzmanlar öve öve bitiremedi. İçeriğinde yüksek oranda kalsiyum barındıran bu muazzam ekmeğin tarifini sizler için derledik. Beynin bilgisayar gibi çalışmasını sağlayan ekmek.
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Yüksek oranda kalsiyum barındıran tahin doğadaki en faydalı besindir. Susamdan yapılan tahin adeta insana doping etkisi yapar. Uzmanlar özellikle sinir hücrelerini güçlendiren tahinden yapılan ekmeğin yaygınlaştırılmasını önerdi.
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek
Beyaz ekmek yerine hamilelere çocuklara verilmesi tavsiye edilen tahinli ekmek beynin en ihtiyacı olan besindir.
Tahinli ekmek diyet yapanların daha vitaminli beslenmesi için üretildi. Ancak tahinli ekmek Anadolu'da özellikle köylerde yapılırdı.
Soğuk havalarda vücudun direncini artıran tahinli ekmek bağışıklık sistemini güçlendirerek uzun süre tokluk sağlar. Magnezyum içerdiğinden sinir sistemini güçlendirir.