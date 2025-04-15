Bilim insanları uyardı: Kalıcı koku kaybı Covid-19'la mı alakalı?

Biruni Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmada Covid-19 geçirmiş 40 hasta üzerinde DNA analizi gerçekleştirildi. Kalıcı koku kaybı yaşayan bireylerin UGT1A1 geninde, DNA metilasyon düzeylerinin yüzde 14 daha düşük olduğu belirlendi.

Epigenetik, genetik yapıda bir değişiklik olmadan, çevresel etkenlerin genlerin nasıl çalıştığını etkilediği biyolojik süreçleri tanımlıyor. Elde edilen bulgular, bu mekanizmaların koku kaybıyla ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, DNA metilasyonundaki değişimlerin potansiyel bir biyobelirteç olarak kullanılabileceğini belirtti. Bu sayede, kalıcı koku kaybı riski taşıyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi ve etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesi mümkün olabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Sibel Aslan, DNA metilasyonunun gen ifadesini düzenleyen önemli bir mekanizma olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çalışmamız, Covid-19 sonrası kalıcı hale gelen koku kaybının yalnızca virüsün doğrudan etkisiyle değil, epigenetik değişikliklerle de ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bu durum, gelecekte epigenetik temelli tedaviler için umut verici bir adım olabilir.”

Çalışma, Biruni Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAMER) tarafından desteklenirken, araştırma ekibinde Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Dr. Savaş Gür, Prof. Dr. Mehmet Dokur, Doç. Dr. Gülsen Meral, Dr. Mehmet Akif Baktır, Dr. Lütfiye Karcıoğlu Batur, Moleküler Biyolog Zeyneb Nur Akçay ve London Metropolitan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenneth White yer aldı.

Prof. Dr. Kenneth White, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bu epigenetik değişimler tersine çevrilebilirse, Covid-19’un neden olduğu uzun süreli koku kaybı için yenilikçi tedavi yaklaşımları geliştirilebilir.”