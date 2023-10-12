Bilim İnsanları Uyardı: Sigara Kadar Bağımlılık Yapan Yeme Alışkanlıklarımızdan Vazgeçmeliyiz!

Bilim dünyasında ses getiren bir araştırmada, işlenmiş et ve abur cuburların sigara kadar zararlı olduğu ortaya kondu. Uzmanlar, bu besinlerin bağımlılık yaptığını belirtirken, geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka çalışmada ise bu ürünlerin kalp krizi ve felç riskini de artırdığı açıklandı.