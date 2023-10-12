Bilim İnsanları Uyardı: Sigara Kadar Bağımlılık Yapan Yeme Alışkanlıklarımızdan Vazgeçmeliyiz!
Uzmanlar durmadan uyarmaya devam ediyor. Tükettiğimiz abur cuburlar aynı sigara gibi bağımlılığa yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre bu besinler yalnızca bağımlılık yapmakla kalmıyor aynı zamanda kalp krizi ve felce de yol açıyor.
Bilim dünyasında ses getiren bir araştırmada, işlenmiş et ve abur cuburların sigara kadar zararlı olduğu ortaya kondu. Uzmanlar, bu besinlerin bağımlılık yaptığını belirtirken, geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka çalışmada ise bu ürünlerin kalp krizi ve felç riskini de artırdığı açıklandı.
ABD, Brezilya ve İspanya’dan gıda uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, işlenmiş et ve abur cuburun; alkol, tütün veya kumar kadar bağımlılık yapıcı olabileceğini ve bunu yansıtacak şekilde vergilendirilmesi ve etiketlenmesi gerektiğini ortaya koydu.
Yapılan analiz, yetişkinlerin yüzde 14’ünün ve çocukların yüzde 12’sinin gıda bağımlısı olduğunu, bunun da onların tüketim üzerindeki kontrollerini kaybetmelerine ve çok fazla yemelerine neden olduğunu gösteriyor.
Birleşik Krallık’ta her üç yetişkinden ikisi de obez veya aşırı kilolu ve birçoğu sağlıksız yiyeceklere bağımlı olarak kaydedildi.