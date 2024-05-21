Binlerce insan bu reçeteyle zayıfladı! İlk günden etkisine çok şaşıracaksınız

MUCİZE TARİF DUKAN BİRASI

İşte o mucize tarif. Dukan birası yeşil çay, su, maden suyu ve limon suyu olmak üzere dört bileşenden oluşan bir içecektir. Dukan birası, Beslenme Uzmanı Pierre Dukan tarafından tasarlanmıştır ve uzmanın ismi ile adlandırılmıştır. Dukan birası, alkol içermemesine rağmen adını, biraya benzer görünümünden almaktadır.