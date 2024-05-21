Binlerce insan bu reçeteyle zayıfladı! İlk günden etkisine çok şaşıracaksınız
Yaz yaklaşırken fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere mucize tarif. Dünyanın birçok yerinden insan bu tarifle zayıfladı. İşte detaylar...
MUCİZE TARİF DUKAN BİRASI
İşte o mucize tarif. Dukan birası yeşil çay, su, maden suyu ve limon suyu olmak üzere dört bileşenden oluşan bir içecektir. Dukan birası, Beslenme Uzmanı Pierre Dukan tarafından tasarlanmıştır ve uzmanın ismi ile adlandırılmıştır. Dukan birası, alkol içermemesine rağmen adını, biraya benzer görünümünden almaktadır.
Dukan birası, yağ yakımına ve vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak kilo kaybını kolaylaştırır. Doğal yağ yakıcı özelliği ile bilinen Dukan birası, diyet sürecini destekleyen bir detoks içeceğidir.
DUKAN BİRASININ FAYDALARI
Bağırsak hareketlerini iyileştirir.
Ödem atmaya yardımcı olur.
Metabolizmayı hızlandırır.
Vücuda alınan sıvı miktarına katkı sağlar.
Kilo kaybını destekler.
Yağ yakımına yardımcı olur.
İçerdiği maden suyu sayesinde vücuda mineral takviyesi sağlar.
Tokluk hissini artırır.
Sindirim sisteminin düzenlenmesinde ve dengelenmesinde rol oynar, ancak kilo kaybı için tek başına yeterli değildir. Dukan birası, dengeli bir diyet programı ile beraber tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olmaktadır.