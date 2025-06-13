Bir üniteyle üç hayat: Kan bağışı anneleri ve bebekleri hayatta tutuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl 14 Haziran’da kutlanan “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” kapsamında bu yılki temasını “Kan verin, umut verin: birlikte hayat kurtarıyoruz” olarak belirledi. Açıklamada, düzenli ve güvenli kan bağışlarının sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, 2005 yılından bu yana, ABO kan grubu sistemini keşfeden Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner'ın doğum günü olan 14 Haziran’ı “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak anıyor. Bu özel gün, dünya genelinde kan bağışına farkındalık yaratmak ve bağışçıları onurlandırmak amacıyla kutlanıyor.

KAN BAĞIŞI, ANNE VE YENİ DOĞANLAR İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

DSÖ, dünya genelinde her yıl 14 milyon kadının doğum sırasında kan kaybı yaşadığını ve bu nedenle ölümlerin meydana geldiğini bildirdi. Gelişmekte olan ülkelerde, kanama doğum kaynaklı anne ölümlerinin başlıca nedeni olurken, güvenli ve zamanında kan transfüzyonunun bu ölümleri önleyebileceği ifade edildi. Kan bağışı sisteminin yeterince gelişmediği ülkelerde, kan talebi çoğu zaman mevcut arzın üzerinde kalıyor. DSÖ, bu durumun sadece anneleri ve bebekleri değil, kan ihtiyacı duyan tüm hastaları olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, gönüllü bağışçı sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL KAN BAĞIŞI VERİLERİ AÇIKLANDI

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde yıllık yaklaşık 118,5 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. 2008-2018 yılları arasında bu miktarda 10,7 milyon ünite artış yaşandı. En yüksek artış oranı %127 ile Güneydoğu Asya, ardından %81 ile Amerika ve Afrika kıtalarında görüldü.

Dünya genelindeki kan bağışlarının %67’si erkekler, %33’ü kadınlar tarafından yapılıyor. Kan bağış oranları gelir düzeyine göre de farklılık gösteriyor. Yüksek gelirli ülkeler, tüm bağışların %40’ını oluştururken, bu ülkelerde kanın %76’sı 60 yaş üstü hastalara veriliyor. Düşük gelirli ülkelerde ise kan nakillerinin %54’ü 5 yaş altı çocuklara yapılıyor.

KİMLER KAN VEREBİLİR?

Türk Kızılayın verilerine göre, 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üstündeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir.

Düzenli kan bağışçıları, 70 yaşına kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabiliyor.