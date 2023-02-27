Biyolojik saatimizde gıdaların ve uykunun önemi nedir?
24 saatlik ritmin bozulması, örneğin uyuma-uyanma saatlerinin bozulması, beyin sinir hastalıkları, otizm, depresyon ve Parkinson gibi hastalıkları ortaya çıkarmaktadır. Peki biyolojik saatimizde gıda, uyku, spor ilişkisi nasıldır?
Biyolojik saat veya sirkadiyen ritim veya vücudun fizyolojik ve metabolik olaylarını 24 saat boyunca kontrol eden programdır. Ritim endojen yani vücut içindedir. Bu ritim gündüz ve gece saatimizi ayarlar ve hormonlarımızın salınımının düzenli olmasını sağlar. Beyin fonksiyonları dahil vücuttaki birçok önemli olay 24 saatlik bir ritim halinde ayarlanır. Bu ritmin bozulması, örneğin uyuma-uyanma saatlerinin bozulması, beyin sinir hastalıkları, otizm, depresyon ve Parkinson gibi hastalıkları ortaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde insülin direnci, diyabet, obezite, böbrek hastalıkları ile sirkadiyen ritim bozuk luğu arasında ilişki vardır. Sirkadiyen ritim bozukluğu olan kişilerde melatonin ve kortizol salınımı ritmi ile uyku-uyanıklık düzeni bozulur.
Beslenme biliminde sağlıklı beslenme, "her besin grubundan çeşitli, dengeli ve yeterli miktarda besin alımı" şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüz yaşam koşullarında mümkün olduğunca besin değeri yüksek gıdalar ile dengeli beslenmek gerekir. Dengeli beslenmek makro ve mikronutrientleri hem çeşitli, hem de yeterli oranda barındıran besin seçimi yapmak demektir. Ancak sporcu, atlet, hamile kadın, diyabetli birey, vücut geliştirme branşı ile uğraşan sporcu da beslenme farklılığı göstermektedir. Sirkadiyen ritme göre beslenme, bizi aralıklı oruç/intermittent fasting beslenme modeline götürür
SİRKADİYEN RİTMİ BOZAN UNSURLAR
• Uykusuzluk
• Kafein alımı (Günün erken saatlerinde alınmalı.)
• Alkol-Hormon salgılanma ritminin bozulmasına, vücut ısısında de ğişikliğe ve uyku kalitesinin bozulmasına sebep olur.
• Vitamin eksikliği-Örneğin retinoik asit ve tiamin eksikliği sirkadi yen ritimde bozulmaya neden olabilir.
• Mineral eksikliği-D vitamini eksikliği ve kalsiyum fosfor dengesi nin bozulması sirkadiyen ritmi bozabilir.
SİRKADİYEN RİTME UYGUN BESLENME: AKDENİZ DİYETİ
• Her zaman yenebilecekler: Sebze, meyve, sert ka buklu kuruyemiş (badem, ceviz, fındık), çekirdek ler, kuru baklagiller, tam tahıl ekmek, yeşillikler, otlar, baharatlar, balık, deniz ürünleri, fermente gıdalar ve soğuk sıkım sızma zeytinyağı.
• Ölçülü oranda yenebilecekler: Hindi, gezen orga nik tavuk, kaz, ördek, yumurta, peynir ve yoğurt.
• Nadiren yenebilecekler: Kırmızı et.
• Meyve: Günde 1 veya 2 defa meyve yenir. Tatlı ye rine meyve yenir. Ancak fazla meyve kan şekerini
yükselttiğinden fazla yenmez. Şekeri bol olan ka vun, karpuz, üzüm ve incir az yenir.
• Tam tahıl ekmek: Ekşi mayalı tam buğday, siyez,
karakılçık, kavulca, sarı buğday, çavdar, karabuğ day ekmeği. En fazla 3 dilim yenir.
• Sebze: Öğlen ve akşam sebze yenir.
• Süt ürünleri: Süt yerine yoğurt, peynir, kefir içilir. Tam yağlı olanlar tercih edilir. Light, yani yağsız ye nilmez. Keçi sütü ve jersey inek sütü tercih edilir.
• Yağ: Yağ olarak daha çok soğuk sıkım zeytinyağı yenir. Zeytinyağlı beslenme temeldir. Tercihe göre avokado yağı, makedamya yağı, tereyağı daha az oranda yenir. Tereyağının ghee yağı (sadeyağ) ha linde kullanılması tercih edilir.