BM'den salgın uyarısı: 43 ülkede 1 milyar kişi tehdit altında
Birleşmiş Milletler (BM), 43 ülkede yaklaşık 1 milyar kişinin tehdit altında olduğunu açıklayarak salgına karşı uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, çok sayıda ülkenin salgınla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Açıklamada, vaka sayılarının arttığı ve kolera salgınıyla ilgili durumun 10 yıl öncesinden daha kötü olduğu belirtildi. 43 ülkede bir milyar kişinin kolera riski altında olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle 5 yaş altı çocuklarda bu riskin çok daha yüksek olduğu vurgulandı.
Açıklamada, kolera kaynaklı ölümlerin endişe verici düzeyde arttığına dikkat çekildi. Malavi ve Nijerya'da bu yıl vaka sayılarının beklenenin üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, Malavi, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve'de yayılan enfeksiyonların Güneydoğu Afrika’yı çok ciddi bir şekilde etkilediği aktarıldı.
Açıklamada “Bu yılın şubat ve mart aylarında Freddy Kasırgası, Malavi ve Mozambik'te 800 bin kişinin ülke içinde yerlerinden olmasına ve sağlık hizmetlerine ulaşamamasına neden oldu. Dolayısıyla şiddetli yağışlar ve seller, bölgede kolera riskini artırdı." ifadesi kullanıldı.
DSÖ'nün küresel kolera müdahalesinden sorumlu yöneticisi Henry Gray, kolera vakalarının mevsimsel değişiklik gösterebileceğini ve çok daha fazla artabileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.