Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir?
Bazı nedenler, boğaz kuruluğuna neden olabilir. Bunlar; fazla sıcak ortam, beslenme tipi, kronik rahatsızlıklar gibi durumlarda görülebilir. Peki, boğaz kuruluğuna ne iyi gelir, neden olur?
Boğaz kuruluğunun çok fazla ve çeşitli nedeni olabilir.
• Klimalar ve fazla sıcak ortamlar,
• Beslenme tipi,
• Ortam şartları,
• Kişinin içinde bulunduğu şartlar,
• Kronik rahatsızlıklardan; farenjit, reflü ve boğazla ilgili diğer hastalıklar boğaz kuruluğuna neden olabilir.
BOĞAZ KURULUĞU DİYİP GEÇMEYİN
• Boğaz kuruluğu çoğunlukla ciddiye alınmayan bir rahatsızlıktır. Durumun ciddi olup olmaması aslında boğaz kuruluğunun nedenine bağlıdır.
• Özellikle nefes alışverişinde ve yutkunma esnasında hissedilen boğaz kuruluğu kişiye boğazına iğne batıyormuş hissi vermektedir.
• Kişinin bulunduğu ortamda nemin azalması ve havanın kuru olması boğaz kuruluğuna zemin hazırlamaktadır.
• Bu durum çoğunlukla kış mevsiminde daha fazla görülmektedir. Çünkü soğuk hava yüzünden kullanılan ısıtıcılar havadaki nemin azalmasına yol açar.
BOĞAZ KURULUĞU NEDENLERİ
• Genellikle boğazda sıvı ihtiyacının artması boğaz kuruluğuna yol açar.
• Ayrıca farenjit ve reflü gibi boğazla ilgili rahatsızlıkların da boğaz kuruluğuna yol açabileceği bilinmektedir.
• Kemoterapi ve ışın tedavisi gibi kanser tedavilerinde de hastalar boğaz kuruluğunda şikâyet etmektedir.
Bunların dışında şu maddeler sıralanabilir;
• Boğazla ilgili hastalıklar,
• Beslenme şeklinin sağlıklı ve dengeli olmaması,
• Katı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi ve sıvı alımının az olması,
• Kuru ve nemsiz havaya maruz kalmak
• Polenler, alerji ve hayvan tüyleri.