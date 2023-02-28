Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir?

BOĞAZ KURULUĞU NEDENLERİ

• Genellikle boğazda sıvı ihtiyacının artması boğaz kuruluğuna yol açar.

• Ayrıca farenjit ve reflü gibi boğazla ilgili rahatsızlıkların da boğaz kuruluğuna yol açabileceği bilinmektedir.

• Kemoterapi ve ışın tedavisi gibi kanser tedavilerinde de hastalar boğaz kuruluğunda şikâyet etmektedir.