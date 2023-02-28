Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir?

Bazı nedenler, boğaz kuruluğuna neden olabilir. Bunlar; fazla sıcak ortam, beslenme tipi, kronik rahatsızlıklar gibi durumlarda görülebilir. Peki, boğaz kuruluğuna ne iyi gelir, neden olur?

# boğaz ağrısı
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Boğaz kuruluğunun çok fazla ve çeşitli nedeni olabilir.

•  Klimalar ve fazla sıcak ortamlar,

• Beslenme tipi, 

• Ortam şartları,

• Kişinin içinde bulunduğu şartlar,

•  Kronik rahatsızlıklardan; farenjit, reflü ve boğazla ilgili diğer hastalıklar boğaz kuruluğuna neden olabilir.

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BOĞAZ KURULUĞU DİYİP GEÇMEYİN

•  Boğaz kuruluğu çoğunlukla ciddiye alınmayan bir rahatsızlıktır. Durumun ciddi olup olmaması aslında boğaz kuruluğunun nedenine bağlıdır.

•  Özellikle nefes alışverişinde ve yutkunma esnasında hissedilen boğaz kuruluğu kişiye boğazına iğne batıyormuş hissi vermektedir.

•  Kişinin bulunduğu ortamda nemin azalması ve havanın kuru olması boğaz kuruluğuna zemin hazırlamaktadır.

•  Bu durum çoğunlukla kış mevsiminde daha fazla görülmektedir. Çünkü soğuk hava yüzünden kullanılan ısıtıcılar havadaki nemin azalmasına yol açar.

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BOĞAZ KURULUĞU NEDENLERİ

• Genellikle boğazda sıvı ihtiyacının artması boğaz kuruluğuna yol açar.

• Ayrıca farenjit ve reflü gibi boğazla ilgili rahatsızlıkların da boğaz kuruluğuna yol açabileceği bilinmektedir.

•  Kemoterapi ve ışın tedavisi gibi kanser tedavilerinde de hastalar boğaz kuruluğunda şikâyet etmektedir. 

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Bunların dışında şu maddeler sıralanabilir;

•  Boğazla ilgili hastalıklar,

•  Beslenme şeklinin sağlıklı ve dengeli olmaması,

•  Katı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi ve sıvı alımının az olması,

•  Kuru ve nemsiz havaya maruz kalmak

•  Polenler, alerji ve hayvan tüyleri.