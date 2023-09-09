Boğaz ülseri nedir neden olur? Boğaz ülseri belirtileri nelerdir? Boğaz ülseri nasıl geçer?

Boğaz ülseri, genellikle bakteriyel enfeksiyonların etkisiyle ortaya çıkar ve yemek yeme sürecini zorlaştırabilir. Özellikle kötü hava koşullarında semptomları artabilir ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Nadiren bulaşıcı etkilere sahip olan bu hastalık, genellikle yatış gerektiren bir tedavi gerektirir, çünkü hem semptomlar artar hem de bulaşma riski vardır. Ancak hafif vakalarda, boğaz ülseri kolayca tedavi edilebilirken, ciddi vakalar sağlık ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

BOĞAZ ÜLSERİ NEDİR NEDEN OLUR? BOĞAZ ÜLSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR? BOĞAZ ÜLSERİ NASIL GEÇER?

Boğaz ülserinin nedenleri şunlar olabilir:

Maya enfeksiyonları ve güçlü virüslerin boğazda yerleşmesi,



Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi kanser tedavileri, bağışıklık sistemini etkileyebilir



Ağız, el ve ayak enfeksiyonlarına neden olan virüsler



Behçet sendromu gibi ağız içi, göz ve büyük eklem sorunlarına yol açan virüsler

Boğaz ülserinin belirtileri şunlar olabilir:

Yutkunma, konuşma ve çiğneme zorluğu



Boğazın dışarıdan şiş görünmesi



Kuru ve ağrılı öksürük



Göğüs ağrısı



Nefes alıp verme güçlüğü ve esneme sorunu



Ani vücut ısısı değişiklikleri



Şiddetli mide ağrısı ve bulantı



Sık sık öksürme ve boğaz temizleme ihtiyacı



Tat alma duyusunun kaybı



Kulak ağrısı gibi semptomlar

Boğaz ülseri tedavisi, şiddet ve derecesine bağlı olarak değişebilir. Uzmanlar genellikle kişinin günlük beslenme alışkanlıklarını değiştirmesini önerirler. Bu değişiklikler şunları içerebilir:

Baharatlı gıdalardan ve sigaradan kaçınma



Rahat yutulan besinlerin tüketimi, örneğin patates püresi, peynir ve yoğurt



Ülser iyileşene kadar tuzlu veya sumaklı gargara yapma



Orta sıcaklıkta yiyecek ve içecek tüketimi



Gece yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerden kaçınma



Aşırı kilodan kaçınma



Dezenfekte edilen bir ortamda bulunma ve maske kullanma



Unutmayın ki herhangi bir sağlık sorununda olduğu gibi, boğaz ülseri durumunda da bir uzmana danışmanız önemlidir.