Bu alışkanlığınız varsa dikkat edin! Baş boyun kanseri riskini artırıyor

Baş boyun kanserine dikkat çekmek amacıyla hastalar, hasta yakınları ve doktorlarla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Doç. Dr. Caner Kılıç, erken teşhisin öneminin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tüm kanserlerde olduğu gibi baş boyun kanserleri de sinsi hastalık olarak bilinebilir eğer erken teşhis edilmezse yüzde ciddi deformite, organ kayıpları ve ölümle sonuçlanacak durumla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden erken teşhis hem hasta konforu hem yaşam kalitesi açısından hem de hayata tutunma açısından çok önemlidir. Yani sinsi hastalık olarak bilinen kanserlerden olan baş boyun kanserlerinde erken teşhis hayat kurtarır.

Ağızda ve yüzde yaklaşık 15 günden uzun süren yaraları, ses kısıklıkları ve boyunda şişlikleri olan hastalarımız, lütfen bu şikayetleri önemsesinler. Lütfen bir kulak burun boğaz hekimine ve uygun bir hastaneye mutlaka muayeneye gitsinler. Erken teşhis önemlidir, hayat kurtarır. "