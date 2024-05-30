Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor! Dikkat! Risk 5-6 kat daha fazla

Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Prof. Dr. Semih Özbayrak, ağız kanseri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bir alışkanlığa sahip olanların, olmayanlara oranla kansere yakalanma riskinin 5-6 kat daha yüksek olduğunu söyledi ve uyardı! İşte detaylar...

# ağız kanseri # sigara
Editör: Yasin Kerim Aşan
Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor! Dikkat! Risk 5-6 kat daha fazla - Resim: 1

Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Prof. Dr. Semih Özbayrak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Semih Özbayrak ağız kanseri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

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Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor! Dikkat! Risk 5-6 kat daha fazla - Resim: 2

Türkiye'de de birçok vatandaşta olan kötü bir alışkanlığa değinen Semih Özbayrak, bu alışkanlığa sahip olanlar ile olmayanların ağız kanserine yakalanma ihtimallerini değerlendirdi.

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Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor! Dikkat! Risk 5-6 kat daha fazla - Resim: 3

Altınbaş Üniversitesi'nden konuyla ilgil yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl 8 milyondan fazla, Türkiye'de ise 83 binden fazla kişi sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor! Dikkat! Risk 5-6 kat daha fazla - Resim: 4

Üniversitenin açıklamasında, Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Prof. Dr. Semih Özbayrak'ın açıklamalarına yer verildi. Semih Özbayrak, sigaranın diş eti iltihabını artırdığını ve dişi saran kemiğin eriyip diş kaybına neden olduğunu aktardı.

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