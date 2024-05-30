Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor! Dikkat! Risk 5-6 kat daha fazla
Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Prof. Dr. Semih Özbayrak, ağız kanseri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bir alışkanlığa sahip olanların, olmayanlara oranla kansere yakalanma riskinin 5-6 kat daha yüksek olduğunu söyledi ve uyardı! İşte detaylar...
Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Prof. Dr. Semih Özbayrak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Semih Özbayrak ağız kanseri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye'de de birçok vatandaşta olan kötü bir alışkanlığa değinen Semih Özbayrak, bu alışkanlığa sahip olanlar ile olmayanların ağız kanserine yakalanma ihtimallerini değerlendirdi.
Altınbaş Üniversitesi'nden konuyla ilgil yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl 8 milyondan fazla, Türkiye'de ise 83 binden fazla kişi sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor.
Üniversitenin açıklamasında, Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Prof. Dr. Semih Özbayrak'ın açıklamalarına yer verildi. Semih Özbayrak, sigaranın diş eti iltihabını artırdığını ve dişi saran kemiğin eriyip diş kaybına neden olduğunu aktardı.