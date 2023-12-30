Bu Belirtileri Yaşıyorsanız Magnezyumunuz Eksik Olabilir! Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Halsizlik, yorgunluk, depresyon ve uyku problemleri gibi sıkıntılar yaşıyorsanız dikkat! Vücudunuzda bu problemlerden herhangi biri ya da birçoğu varsa magnezyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. halsizlik, yorgunluk, depresyon ve uyku problemi magnezyum eksikliği belirtilerinin en belirgin özellikleri arasındadır.