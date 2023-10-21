Bu Besini Haftada Bir Kez Tüketirseniz Hastalıklara Veda Edersiniz! Kanseri Önlediği Belirlendi!

Uzmanlar, bilimsel olarak yararlı olduğu kanıtlanmış gıdaların beslenme alışkanlıklarına eklenmesiyle kanserin engellenebileceğini belirtiyor. Kanserin oluşumunu engelleyen, bilimsel olarak ispatlanan ve haftada 1 kez tüketilmesi önerilen pazının faydaları dikkatlerden kaçmadı.

PAZI KANSERİ NASIL ÖNLER?

En şifalı gıdalardan biri olan pazı, syringic asit ve kaempferol adlı maddeler içerir. Bu maddeler, vücuttaki kanser hücrelerinin oluşumunu engeller, vücuttaki toksin birikimini önler.

PAZI NEDİR?

Ispanakgiller familyasından olup iri ve çok yapraklı bir bitkidir. Kırlarda kendiliğinden yetişen veya bahçelerde yetiştirilen otsu bir bitkidir. Yaprakları iri ve çok, kökleri dallı ve az etlidir.

PAZININ FAYDALARI NELERDİR?

- Öksürüğe faydalıdır.

- Gül yağı ile karıştırılıp başa konulduğunda ağrıyı geçirir.

-Lapası basur memelerine iyi gelir.

-Yaprakları salata gibi yenirse iştahı açar, yemeyi hazmettirir, böbrek-mesane-dalak ağrılarını giderir.

-Tansiyonu dengeler.

-İştah açar.

-Böbrek ve dalaktaki ağrıları azaltır.

-Halsizliğe iyi gelir.

-Tansiyonu dengeler.

-Depresyon ve strese karşı iyidir.

-Kalp krizi riskini azaltır.

-Demir eksikliğini engeller.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korunmada büyük rol oynar.

-Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Kan basıncını kontrol etmede etkilidir.

-Beyin ve hafıza için faydalıdır.

-Sindirim sistemini güçlendirir ve hazımsızlığı önler.

-Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.

-Öksürüğü engeller.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.