Bu Besini Tükettikten Sonra Bir Daha Uykusuzluk Yaşamayacaksınız! İşte Alabaşın Mucizevi Etkisi
Uykusuzluk çağımızın bir vebası olarak aramızda dolanmaktadır. Uyumak için birçok yol deneriz ve bunlardan biri de kimyasal ilaçlardır. Ancak ilaçlara başvurmadan, alabaş turpuyla uykusuzluğunuza veda edebilirsiniz. Nasıl mı? Haberi okumaya devam edin...
Lahanagiller familyasından olan alabaş, kış aylarında girmemizle beraber tezgahlarda yerini almaya başladı. Turp familyasından olan alabaş, uykusuzluk için oldukça faydalıdır.
Ülkemizde adı yeni duyulmaya başlanan alabaş, yurt dışında oldukça popüler ve sık tüketilmektedir. Peki ilk kez yiyecek olanlar alabaşın faydalarını biliyor mu? Uykusuzluğa deva olan alabaşın faydaları...
ALABAŞIN FAYDALARI
- Alabaş, antioksidan bakımından oldukça zengindir. Bu özelliğiyle akciğer ve bağırsak kanserine karşı savaşır.
- Yüksek lifli ve kalorili olan alabaşın tok tutma özelliği bulunmaktadır.
- Katarakt ve felç riskini azaltmaya yardımcıdır, büyük ölçüde önüne geçer.
- Alabaşın içinde bulunan demir oranı yüksektir ve kansızlığa iyi gelir.
- İçerisinde bulundurduğu potasyum sayesinde tansiyonu dengeleme konusunda üstüne tanımıyor, özellikle tansiyon sorunu olanlara önerilmektedir.