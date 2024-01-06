Bu Cevizi Yiyince Şifayı Bulacaksınız! Kalp Rahatsızlığından Kolesterole Kadar Fayda Sağlıyor
19 farklı fayda sağlayan, şifa deposu olarak bilinen pikan cevizi her derde deva oluyor. Kalp hastalığından kolesterole kadar tüm sağlık sorunlarınızı ortadan kaldırıyor. İşte mucizevi kuruyemiş 'pikan cevizi'...
Pikan cevizi içinde birçok vitamin ve mineral barındırır. Sağladığı vitaminlere ve mineraller sağlığımız için oldukça faydalı.
19'dan fazla fayda sağlayan, diyet listelerinde yer alan pikan cevizi, aynı zamanda lezzetiyle de memnun ediyor. Pikan cevizi, salata, kek gibi yemeklere katılabileceği gibi tek başına da atıştırmalık olarak tüketilebilir.
PİKAN CEVİZİ NEDİR?
Pikan cevizi, Kuzey Meksika ve Güney Amerika''da yetişen bir hikori ağacının meyvesidir. İçerisinde vitamin ve mineral bulundurur. Ayrıca, çiğ cevizler kolesterol, sodyum ve karbonhidrat içermez. Pikan cevizi içerdiği besinler sayesinde oldukça doyurucudur.
PİKAN CEVİZİNİN FAYDALARI
Pikan cevizinin içinde; A vitamini, E vitamini, folik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, bazı B vitaminleri ve çinko gibi 19''dan fazla vitamin ve mineral bulunur. Kolesterol seviyelerini düşürür ve kalp hastalığı riskini azaltır.