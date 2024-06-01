Bu çorba 10 saat tok tutuyor! Herkesin evindeki malzemelerle hazırlamak çok kolay...

Çok ağır yemeklerin yendiği dönemlerin ardından ilaç gibi bir detoks önerisi. Reçetenin sahibiyse Ebru Şallı. İşte detaylar...

# fazla kilo # kilo vermek
Editör: Yağmur Biçen
Bu çorba 10 saat tok tutuyor! Herkesin evindeki malzemelerle hazırlamak çok kolay... - Resim: 1

Ebru Şallı'nın bu tarifiyle birçok insan fazla kilolarıyla vedalaşıyor.

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Bu çorba 10 saat tok tutuyor! Herkesin evindeki malzemelerle hazırlamak çok kolay... - Resim: 2

Ebru Şallı, yazın gelmesiyle birlikte en hızlı şekilde kilolara veda etmek isteyenlere çeşitli tarifler sunuyor. Tavsiye ettiği çorbalar adeta bir detoks niteliği taşıyor. 

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Bu çorba 10 saat tok tutuyor! Herkesin evindeki malzemelerle hazırlamak çok kolay... - Resim: 3

İŞTE MALZEMELER

- 1 adet taze kabak (kabuğu ile birlikte)
- 4-5 tane sarımsak 
- 1 baş küçük soğan 
- 4 yemek kaşığı önceden haşladığı nohut 

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Bu çorba 10 saat tok tutuyor! Herkesin evindeki malzemelerle hazırlamak çok kolay... - Resim: 4

- 4 yemek kaşığı sarı mercimek 
- 4 yemek kaşığı kırmızı mercimek 
- 1 litre kadar kaynar su
- Pul biber
- Tuz

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