Bu çorba 10 saat tok tutuyor! Herkesin evindeki malzemelerle hazırlamak çok kolay...
Çok ağır yemeklerin yendiği dönemlerin ardından ilaç gibi bir detoks önerisi. Reçetenin sahibiyse Ebru Şallı. İşte detaylar...
Ebru Şallı'nın bu tarifiyle birçok insan fazla kilolarıyla vedalaşıyor.
Ebru Şallı, yazın gelmesiyle birlikte en hızlı şekilde kilolara veda etmek isteyenlere çeşitli tarifler sunuyor. Tavsiye ettiği çorbalar adeta bir detoks niteliği taşıyor.
İŞTE MALZEMELER
- 1 adet taze kabak (kabuğu ile birlikte)
- 4-5 tane sarımsak
- 1 baş küçük soğan
- 4 yemek kaşığı önceden haşladığı nohut
- 4 yemek kaşığı sarı mercimek
- 4 yemek kaşığı kırmızı mercimek
- 1 litre kadar kaynar su
- Pul biber
- Tuz