Bu gıda ürünleri tek tek raflardan toplanıyor: Üretim hatası tespit edildi

Almanya'da marketlerde satılan 3 mayonez çeşidi, üretim kaynaklı ambalaj hatası nedeniyle geri çağrıldı. Homann ve Aldi markalarına ait ürünlerde, alüminyum tüplerdeki plastik kaplamanın parçalanma riski olduğu tespit edilirken, uzmanlar bu tür yabancı maddelerin gıda ürünlerinde sağlık riski oluşturabileceği konusunda halkı uyardı.

İADE EDİLİRSE ÜCRET İADESİ YAPILACAK

Tüm geri çağrılan ürünler, fiş göstermeden satış noktalarına iade edilebilirken, ücret iadesi yapılabilecek. Şirketler, hatanın üretim sürecindeki teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını duyurdu.

GERİ ÇAĞRILAN ÜÇ ÜRÜN

Homann Feinkost GmbH, “Salat Mayonnaise” ve “Würzige Remoulade” isimli mayonezlerinin 200 ml’lik alüminyum tüplü versiyonlarını geri çağırdı. Üretim sürecinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle, ambalajın iç kaplamasından plastik parçalar kopma riski bulunurken, şirket bu ürünlerin tüketilmemesi yönünde tüketicileri uyardı.

Aldi Nord ve Aldi Süd mağazalarında satılan “Delikato Delikatess Mayonnaise” ürünü de aynı ambalaj hatası nedeniyle geri çağrılıyor. Hamker Vertriebsgesellschaft GmbH, bu ürünün de tüketilmemesi gerektiğini belirtti.