Bu hatayı yapanlar dikkat! Kalp krizi riskinizi 9 kat artırıyor

Ağız hijyenine yeterince dikkat etmeyenler büyük bir riskle karşı karşıya! Uzmanlar, ağız ve diş sağlığının kalp damar hastalıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Yapılan araştırmalar, diş eti hastalığı olan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin tam 9 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bu hatayı yapanlar dikkat! Kalp krizi riskinizi 9 kat artırıyor
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Diş eti hastalıkları (periodontitis), dişleri destekleyen yumuşak doku ve kemiğe zarar veren ciddi bir enfeksiyon olup, tedavi edilmezse diş kaybına yol açabiliyor. Ancak uzmanlar, bu durumun sadece diş sağlığıyla sınırlı kalmadığını ve kalp-damar hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Diş hekimliği uzmanı Dr. José Nart, ciddi diş eti hastalığı olan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin 9 kat arttığını söylüyor. Diş eti hastalıklarının, vücutta sistemik iltihaplanmaya neden olduğunu ve diyabet ile Alzheimer gibi hastalıklarla da bağlantılı olduğu biliniyor.

Ayrıca, diş eti hastalığına neden olan bakterilerin atardamarların iç yüzeyine zarar verebileceği, bunun da damar sertleşmesine (ateroskleroz) ve kalp krizi riskine yol açabileceği belirtiliyor.

Diş eti hastalıklarını önlemek için bunlara dikkat edin!
🔹 Günde en az 2 kez florürlü diş macunu ile dişlerinizi fırçalayın.
🔹 Fırçalama sonrası ağzınızı çalkalamayın, sadece tükürerek fazla macunu atın.
🔹 Diş ipi kullanarak diş aralarındaki plak ve kalıntıları temizleyin.
🔹 Diş fırçanızı 1 ila 3 ayda bir değiştirin.
🔹 Diş fırçaladıktan hemen sonra ağız gargarası kullanmayın.

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