Bu İçeceği Çok Sık Tüketiyorsanız Eyvah! Uyku Bozukluğundan Strese Kadar Birçok Yan Etkisi Var!

Çay günün neredeyse her saati içebileceğimiz bir içecek türü. Peki, çayın hiç zararlarının olduğunu düşündük mü? Çok çay içerseniz, uyku bozukluklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz bu da kötü bir uykuya neden olur ve vücudunuz yeteri miktarda uyku alamaz.