Bu yaz havuza girecekler dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz! Uzmanından uyarı geldi
Yaz aylarının gelmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Ancak sıcak yaz günlerinde havuza girip serinlemek isteyenleri ciddi bir tehlike bekliyor! Konuyla ilgili uzman isimden kritik bir uyarı geldi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Birçok kişi tatil bölgesi olarak deniz kenarı bölgeleri tercih ediyor.
9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde de pek çok vatandaş sıcak yaz günlerinde bir nebze olsun serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için deniz ve havuzlara akın edecek.
Özellikle yaz aylarını sık sık havuza girerek geçirecek olanlara uzmanlardan önemli uyarılar gelmeye de başladı. Serinlemek ve keyifli vakit geçirmek isterken sağlık risklerini de göz ardı etmemek gerekiyor.
Konuyla ilgili son olarak Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu'ndan açıklamalar geldi. Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.