Bu yiyecekler kilo vermenizi çok kolaylaştıracak! Etkisine siz de şaşıracaksınız

KAYISI:



Kayısı; lif içeriği ve bol mineral içeriği ile kilo vermeye yardımcıdır. Aynı zamanda selülitin engellenmesinde etkilidir. 4 adet kayısı (100gr) 51 kalori içerir. İyi bir beta karoten ve likopen kaynağı olan kayısı ayrıca kansere karşı koruyucudur. Yüksek posa içeriği ile kabızlığın en büyük savaşçısıdır.