Bu yiyecekler kilo vermenizi çok kolaylaştıracak! Etkisine siz de şaşıracaksınız
Yaz meyvelerinin kilo vermenize yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? İşte o meyveler...
ŞEFTALİ:
Sindirimi kolaylaştırması ile metabolizmayı hızlandırıcı etkisi büyüktür. Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlar. Çok iyi idrar söktürür. C, A ve B3 vitamini ile potasyum ve folik asit açısından zengindir.
1 küçük boy şeftali (100gr) 38 kaloridir.
Bu bilgilerin ışığında yaz aylarına yatırım yapmanın tam zamanı! Buzdolabınızı yaz meyveleri ile donatmaya başlayın.
KAYISI:
Kayısı; lif içeriği ve bol mineral içeriği ile kilo vermeye yardımcıdır. Aynı zamanda selülitin engellenmesinde etkilidir. 4 adet kayısı (100gr) 51 kalori içerir. İyi bir beta karoten ve likopen kaynağı olan kayısı ayrıca kansere karşı koruyucudur. Yüksek posa içeriği ile kabızlığın en büyük savaşçısıdır.
FRAMBUAZ:
İyi bir ara öğün alternatifidir. 1 küçük kâse frambuaz (100gr) 64 kalori içerir. Bütün kırmızı meyveler açlık bastırıcı harika lif kaynaklarıdır. Bu yönüyle kırmızı meyvelerin içerisinde en fazla lif frambuazda bulunur.
BÖĞÜRTLEN:
Sadece böğürtlen değil ‘berry’ grubu yiyeceklerin neredeyse tamamı kilo vermeye yardımcıdır. Bu listeye karadut, ahududu gibi meyveler alınabilir.
8-10 adet böğürtlen (100 gr) 58 kaloridir. Kalsiyum, demir, B1, B2 ve C vitamini yönünden zengindir.
İyi bir ara öğün alternatifi olan bu meyve ayrıca selülit engelleyicidir.