Bulyon Tüketiyorsanız Eyvah! Öldürmeyen Ama Süründüren Gıdalar!
Bazı gıdalar vardır ki sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Sizi öldürmez fakat süründürür! İşte sizi öldürmeden süründüren ve sağlığınıza kalıcı hasarlar bırakan o gıdalar…
Şeker
Şeker, sağlığımız için oldukça zararlı bir gıdadır. Çeşitli hastalıklara ve kalıcı hasarlara neden olan şeker, kilo artışı, kalp hastalığı, karaciğer yağlanması ve insülin direnciyle meydana gelen hastalıkları beraberinde getirir.
Hazır Yaş Pasta
Hazır doğum günü pastaları, içerisinde bulunan yoğun kimyasallardan dolayı hiperaktivite bozukluğu, astım ve kanser gibi hastalıkların oluşumuna zemin hazırlar.
Kızartma
Kızartmalar, yoğun bir yağda kızardığı için yağ oranı daha yüksek gıdalardır. Yağ oranı yüksek gıdalar ise vücutta; kalp, kolesterol, diyabet ve obezite gibi hastalıklara neden olur.
Nugget ve Şinitzel
Her ne kadar pratik gözükse de yediğinizde pişman olacağınız bir diğer gıda nugget ve şinitzeldir. Bu ürünler tavuğun en kötü yerlerinden yapılır ve sağlığa oldukça zararlıdır. Ayrıca içerisinde bozulmayı önleyici birçok sentetik madde bulunmaktadır.