Bulyon Tüketiyorsanız Eyvah! Öldürmeyen Ama Süründüren Gıdalar!

Nugget ve Şinitzel

Her ne kadar pratik gözükse de yediğinizde pişman olacağınız bir diğer gıda nugget ve şinitzeldir. Bu ürünler tavuğun en kötü yerlerinden yapılır ve sağlığa oldukça zararlıdır. Ayrıca içerisinde bozulmayı önleyici birçok sentetik madde bulunmaktadır.