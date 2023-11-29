Burun Tıkanıklığı Yaşayanlar Dikkat! Uzmanlar Burun Spreylerinin Bağımlılık Yapabileceğini Açıkladı

İlk başlarda etkili olduğu düşünülen ancak ilerleyen zamanlarda bağımlılığa iten burun spreyleri hakkında uyarda bulundu. Gerek, “Tüm bunlara rağmen tıkanıklık devam ediyor ve burun içindeki yapısal bozukluk da burnu tıkayacak şekilde devam ediyorsa bazı cerrahi müdahaleler ile bunu düzeltmek mümkün olacaktır.” dedi.