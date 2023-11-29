Burun Tıkanıklığı Yaşayanlar Dikkat! Uzmanlar Burun Spreylerinin Bağımlılık Yapabileceğini Açıkladı
Soğuk havaların gelmesiyle beraber yaşanan burun tıkanıklığı vakaları artış göstermeye başladı. Uzmanlar ise burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan burun spreyleri için uyarıda bulundu.
Uzmanlar, soğuk havalarda burun tıkanıklığı için kullanılan sprey için uyarıda bulunuyor. Burun damlalarının içerisinde bulunan nazal karışımlar uzun süreli kullanımda bağımlılık yapabiliyor.
BAĞIMLILIK İÇİN CERRAHİ MÜDAHALE GEREKMEKTEDİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek, burun spreyi bağımlılığı konusunda uyarılarda bulundu.
İlk başlarda etkili olduğu düşünülen ancak ilerleyen zamanlarda bağımlılığa iten burun spreyleri hakkında uyarda bulundu. Gerek, “Tüm bunlara rağmen tıkanıklık devam ediyor ve burun içindeki yapısal bozukluk da burnu tıkayacak şekilde devam ediyorsa bazı cerrahi müdahaleler ile bunu düzeltmek mümkün olacaktır.” dedi.
SAĞLIKLI YOLLARI TERCİH EDEBİLİRSİNİZ
Burun tıkanıklığının doğal yöntemlerle geçebileceğini söyleyen Gerek, “Ilık bir suyun içerisine bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karbonat karıştırıp, ılık suyu burnunuza çekmek suretiyle burnunuzda hem ıslaklığı hem de mekanik temizliği sağlamak mümkün” dedi.